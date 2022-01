Leolandia assume 70 persone: dove mandare il curriculum

Entusiasmo, attitudine al sorriso e propensione ai rapporti con il pubblico: sono questi i requisiti essenziali per lavorare a Leolandia, tra i più famosi parchi divertimento per famiglie in Italia, fianco a fianco con Masha e Orso, i Superpigiamini e gli altri protagonisti dei cartoni animati. Leolandia, che a pieno regime impiega 600 persone, riaprirà i battenti dopo la consueta pausa invernale a partire da sabato 12 marzo ed è ancora alla ricerca di 70 collaboratori di ambo i sessi, destinati a diverse aree di attività del parco.

Leolandia assume: ecco il personale cercato

Più in dettaglio: operatori giostre e giochi a premio, addetti alle biglietterie all’accoglienza e all’assistenza clienti, addetti alla ristorazione con o senza esperienza, commessi, animatrici e animatori attoriali, addetti al truccabimbi, magazzinieri e operatori generici settore pulizie. A questi si affiancano un account grafico creativo, un account web content creator, un manutentore meccanico e un tirocinio per sondaggi e ricerche.

I colloqui si svolgeranno nelle prossime settimane e saranno seguiti da un periodo di formazione sul campo prima dell’apertura, per consentire anche a chi non ha esperienza di apprendere le dinamiche del lavoro in un contesto particolare come quello di Leolandia. Per segnalare la propria candidatura o richiedere informazioni è possibile consultare il link “Lavora con Noi” del sito nella sezione “Lavora con Noi”.