Leolandia assume, il parco cerca il personale per la prossima stagione

Leolandia, parco a tema per famiglie tra i più famosi in Italia, ha aperto le selezioni per la ricerca di personale da inserire nell’organico in vista della nuova stagione, che partirà a metà marzo 2022.

La ricerca coinvolge tutte le aree di attività del parco. Le posizioni aperte, rivolte adambo i sessi, sono: un account grafico creativo, un account web content creator, addetti ticketing CRM, operatori giostre e giochi a premio, addetti alle biglietterie, all’accoglienza e all’assistenza clienti, addetti alla ristorazione con o senza esperienza, commessi, animatrici e animatori attoriali, addetti al truccabimbi, magazzinieri, un manutentore meccanico, operatori generici settore pulizie e un tirocinio per sondaggi e ricerche.

Le candidature possono essere inoltrate attraverso il link "lavora con noi" sul sito di Leolandia e i colloqui di selezione sono in programma a partire da gennaio 2022. Tra i requisiti indispensabili richiesti per poter lavorare e crescere a Leolandia ci sono la propensione alla relazione con l’ospite e al sorriso, la disponibilità e l’entusiasmo e, per alcune posizioni, un’ottima conoscenza delle lingue straniere (soprattutto inglese).



Grazie al suo staff, che si contraddistingue per l'attitudine all’accoglienza e la dedizione, Leolandia si trova da 4 anni al 1° posto tra i parchi italiani più amati nella classifica di Tripadvisor e ha ricevuto per ben 6 volte l'Oscar come miglior staff ai Parksmania Awards, premio annuale dedicato ai migliori parchi divertimento.



Per inoltrare le candidature e avere maggiori informazioni sulle posizioni aperte il link è questo.