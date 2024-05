Maticmind prevede 200 assunzioni nel 2024: come candidarsi a Milano

Prosegue il percorso di Maticmind negli atenei italiani. Dopo gli accordi stipulati con il Politecnico di Milano e la Federico II di Napoli (per scovare nuovi talenti e promuovere borse di studio), il gruppo Ict italiano parteciperà alla 9° edizione della Bicocca Career Fair. Un evento dedicato ai giovani, un’opportunità per conoscere diverse realtà aziendali ed entrare nel mondo del lavoro. L’appuntamento è per il 21, 22 e 23 maggio: un’iniziativa che ospiterà aziende, studenti, laureati, diplomati master e PhD della Bicocca.

Porte aperte alle aziende in ateneo, con gli appositi stand durante le 3 mattinate, a cui seguiranno colloqui conoscitivi con ragazze e ragazzi preselezionati il pomeriggio. Maticmind, che come gruppo oggi conta 1.500 dipendenti su tutto il territorio nazionale, è alla costante ricerca di giovani da inserire nella sua squadra. Nel 2023 sono state 200 le nuove assunzioni della società e, come dichiarato ad inizio anno, punta a replicare questo risultato nel 2024. Nei primi 4 mesi dell’anno già sono state assunte 60 nuove risorse, di cui circa 40 sotto i 36 anni, proseguendo sulla scia del 2023 in cui il 36% dei nuovi ingressi è stato under 30 ed il 28% under 40. Nello specifico, per la sede milanese che vanta 160 dipendenti, 15 sono i nuovi assunti da inizio ’24 ((su un totale nazionale di 60 neoassunti), ovvero circa il 25% del totale nuovi inserimenti fatti da inizio anno. Di queste assunzioni il 60% sotto i 36 anni. Continua così l’espansione nel capoluogo lombardo, protagonista anche nel 2023: chiuso con oltre 40 nuove risorse in organico, ovvero circa il 20% delle assunzioni a livello nazionale. Per scovare i nuovi talenti, l’azienda ha deciso di partecipare al career day della Bicocca, ricercando figure quali Network Engineer, Security Engineer, Process Expert, Project Manager, Presales Solution Engineer e Developer.

Le diverse risorse saranno inserite tra le sedi di Milano, Roma, Firenze, Torino, Modena e Napoli. Questi dati in più su Milano: Una volta superati i colloqui durante gli incontri in Università (Maticmind parteciperà nella giornata del 23), i candidati selezionati verranno invitati ad un secondo colloquio con i responsabili dell'area per poter continuare l'iter di selezione in Maticmind. Le persone sono al centro della strategia Maticmind che, per far crescere ragazze e ragazzi alle prime esperienze, si è anche dotata di un “vivaio di talenti” interno come il Talent Mind, per trasmettere le necessarie competenze ai nuovi ingressi. Grazie alla cura nella formazione, anche chi entra in stage può essere assunto dopo aver acquisito le necessarie skill richieste: il 98% degli stagisti difatti è stato internalizzato. Studentesse e studenti interessati potranno inviare la loro candidature dal 6 al 12 maggio, per prenotarsi ad un colloquio conoscitivo. “Il rapporto con il mondo universitario è imprescindibile per chi fa impresa. In un settore come quello dell’information technology, il cambiamento è costante. Senza formazione e competenze rimarremmo indietro, non solo come azienda ma come sistema Paese. Per queste ragioni in Maticmind portiamo avanti da anni simili politiche di collaborazione con grandi poli universitari, academy e realtà leader nel mondo della formazione. Dalle università come Bicocca, il PoliMi, la Federico II, solo per citarne alcune, escono i talenti che guideranno in futuro le nostre aziende. Diamo loro l’occasione di entrare subito in contatto con il mondo del lavoro, predisponendo un piano di inserimento ad hoc in azienda”.