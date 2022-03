Offerte lavoro Milano: McDonald’s assume 723 persone tra città e hinterland

A.A.A. nuovi dipendenti cercasi. Maxi piano di assunzioni di McDonald’s, che sta cercando 723 nuovi lavoratori da inserire nei ristoranti di Milano e dell'hinterland.

"Voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare in squadra e a contatto con i clienti, rappresentano alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti", si legge in una nota del colosso americano della ristorazione. "McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili, che rappresentano il 92% del totale, e possibilità di crescita professionale rapida", hanno proseguito dalla catena di fast food.

Per inviare la candidatura basta visitare il sito ufficiale - qui - e compilare "un questionario su diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati". "I candidati ritenuti idonei verranno contattati da McDonald’s e invitati a un colloquio individuale, che sarà anche l’occasione per ottenere tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s", hanno spiegato dalla società.

Questo il prospetto delle nuove assunzioni: 251 a Milano, 6 a Bellinzago, 12 a Cologno Monzese, 12 a Gorgonzola, 6 a Pantigliate, 12 a Pioltello, 12 a Truccazzano, 12 a Vignate, 6 a Vimodrone, 72 a Cinisello Balsamo, 24 a Garbagnate Milanese, 24 a Novate Milanese, 24 a Paderno Dugnano, 48 a Segrate, 72 a Sesto San Giovanni, 5 a Abbiate Grasso, 5 a Cesano Boscone, 12 a Busto Garolfo, 12 a Cerro Maggiore, 9 a Legnano, 13 a San Vittore Olona, 14 a Magenta, 2 a Sedriano, 5 a Cassano, 21 a Rho, 12 a Binasco, 2 a Locate Triulzi, 14 a Rozzano, 4 a San Giuliano Milanese.