McDonald's assume, offerte di lavoro a Milano

McDonald's cerca personale. La selezione di addetti riguarda anche i locali di Milano e hinterland. "Siamo alla ricerca di nuove figure professionali da inserire all’interno dei nostri ristoranti", si legge sul sito della catena di fast food.

Sono 15 le posizioni aperte per ristoranti sotto la Madonnina o in provincia, quasi tutte per la ricerca di addetto alla ristorazione, anche in Duomo e via Torino. "Caccia" a un "restaurant manager" per Assago e Lainate. "Lavorare da McDonald’s significa far parte di una grande famiglia, formata da oltre 27.000 persone che lavorano all'interno di un ambiente giovane e stimolante. Il contributo di ciascuno è fondamentale per raggiungere insieme gli obiettivi e l'unicità di ognuno è per noi fonte di arricchimento. La formazione è il motore per la crescita personale e professionale: organizziamo corsi interni e offriamo borse di studio", spiegano dal gruppo. Tra i requisiti: ottime doti relazionali, diploma di scuola media superiore, orientamento al lavoro di squadra, flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Qui il sito con tutte le offerte e le indicazioni per inviare la propria candidatura.