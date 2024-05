Merlata bloom assume: quali negozi cercano dipendenti, come candidarsi

Merlata bloom Milano assume. Mercoledì 29 maggio nel centro commerciale meneghino andrà infatti in scena un recruiting day organizzato da Afol metropolitana. "Si tratta del terzo evento di recruitment, che mira a rafforzare i legami tra talenti, opportunità lavorative e percorsi formativi, proseguendo l'impegno verso il supporto della comunità milanese", si legge in una nota del mall.

L'appuntamento è dalle 09:30 alle 14:30 presso l’area food al primo piano del centro commerciale di via Daimler 61. "Qui, Afol Metropolitana ha organizzato un incontro con alcune delle più importanti insegne presenti nel mall, che presenteranno la loro organizzazione, i loro punti vendita all’interno di Merlata bloom Milano e i profili professionali attualmente ricercati. In questo modo i partecipanti avranno l'opportunità di entrare in contatto con aziende di rilievo già presenti nel mall e di partecipare a una giornata dedicata alla crescita professionale", hanno chiarito da Merlata.

Chiunque vorrà partecipare all'evento dovrà registrarsi all’evento compilando il form dedicato a questo link.

Hanno aderito all’iniziativa: Barazzoni, Fiorella Rubino, Foot Locker, Jd Sport, Mcdonald's, Notoriuos Cinemas, Original Marines, Rituals, Signorvino, Starbucks e Victoria’s Secret, Timberland, Napapijri, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Levi’s, North Sails, Us Fashion Store e Yves Rocher.

"Questo evento di recruitment è un’occasione straordinaria per chi è alla ricerca di opportunità di lavoro o desidera migliorare il proprio percorso professionale cercando nuove sfide. Con la partecipazione di aziende rinomate e importanti brand presenti nel lifestyle center, che coprono una vasta gamma di settori, dall’abbigliamento alla ristorazione, i candidati avranno anche la possibilità di incontrare direttamente i recruiter e ottenere informazioni dettagliate sulle posizioni aperte, sui requisiti richiesti e sulle modalità di candidatura", prosegue la nota. Ai primi due recruiting day hanno partecipato oltre 200 candidati: 45 di loro sono stati ritenuti idonei e hanno proseguito l'iter di selezione.