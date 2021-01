Mondo Convenienza apre a Rescaldina (Milano) e assume 80 dipendenti: ecco come candidarsi

I lavoratori verranno formati a partire da marzo. Ecco tutte le informazioni per candidarsi

Mondo convenienza si allarga e assume dipendenti. La catena italiana che vende mobili aprirà un nuovo store a Rescaldina e assume 80 lavoratori. Per il momento non è ancora chiaro dove sorgerà il negozio ma secondo quanto trapelato la struttura potrebbe aprire negli spazi lasciati liberi da Auchan all’interno del centro commerciale di via Togliatti (ora gestito da Conad).

Nelle scorse ore l’azienda italiana ha dato mandato all’agenzia di lavoro interinale Openjometis di selezionare il personale che, a partire da maggio, lavorerà nello store.

Mondo convenienza assume: ecco come candidarsi

“Per accedere alla selezione, gli interessati devono essere in possesso di un diploma o di una laurea”, si legge nell’annuncio. Non solo: devono essere in grado di saper utilizzare “il software Cad di progettazione costituirà titolo preferenziale”, precisano.

“Prima dell’inserimento lavorativo in store, è previsto un percorso formativo retribuito della durata di tre mesi a partire dal mese di marzo — ha precisato la società di lavoro interinale —. Agli 80 addetti alla vendita viene offerto un contratto in somministrazione finalizzato all’inserimento diretto in azienda”.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Candidati del sito dell’agenzia. Gli interessati alla selezione possono mandare la propria candidatura all’indirizzo e-mail: besozzo@openjob.it.