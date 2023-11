Tutte le offerte di lavoro al centro commerciale Merlata Bloom Milano

A pochi giorni dall'apertura del nuovo mega centro commerciale di Milano, il Merlata Bloom, ci sono ancora centinaia di posti di lavoro disponbili. Con un indotto occupazionale di circa 2mila tra collaboratori diretti e indiretti, il lifestyle center si estende su 70mila metri quadri di superficie (gla) tra negozi ed esperienze di shopping, leisure e intrattenimento, con oltre 5mila metri quadri di aree verdi interne ed esterne che renderanno Merlata Bloom Milano un nuovo e inedito luogo di vita dedicato alla socialità e alla vita all'aria aperta, grazie anche a un parco di 30 ettari e due piazze pubbliche.

I negozi del Merlata Bloom Milano

Il Merlata Bloom Milano, che aprirà il 15 novembre, offrirà una vasta gamma di negozi, intrattenimento, cinema e servizi. È posizionato al centro del nuovo quadrante nord ovest della citta? e fa un po' da “cerniera” tra Mind - Milan Innovation District e Cascina Merlata, dove è nato anche il progetto residenziale Uptown.

Nel centro comerciale di Cascina Merlata ci saranno in tutto 210 insegne, con 43 unita? food & beverage, e un'offerta commerciale premium, con soluzioni commerciali territoriali e allo stesso tempo internazionali, molte delle quali in arrivo per la prima volta in Italia o all'interno di un mall. Un variegato tenant mix di successo: un gigantesco Esselunga, un Decathlon con il suo nuovo headquarter e un negozio da oltre 6.800 metri quadri su due piani, il cinema multisala Notorious di ultima generazione, fashion e servizi.

Tutte le offerte di lavoro disponibili al Merlata Bloom

Sul portale dedicato (qui) è possibile vedere l'elenco delle figure ricercate, alcune delle quali in modo urgente. Per candidarsi sarà necessario inserire i propri dati online. A una settimana dall'apertura si cercano ancora cuochi, aiuto cuochi, addetti sala, addetti alle vendite, addetti al banco di una gelateria, operatori per ristoranti fast food, banconisi, griglisti, pizzaioli, store manager, addetti al cinema e cinema manager (giù trovate l'elenco delle offerte di lavoro aggiornato).

RICERCHE URGENTI

CUOCO/A - AIUTO CUOCO/A ID - 61614

ADDETTO/A SALA ID - 61615

ADDETTI ALLE VENDITE - Merlata Bloom -Yves Rocher

ADDETTI ALLE VENDITE - Merlata Bloom - CMP

ADDETTI ALLE VENDITE - Merlata Bloom - Wycon cosmetics

ADDETTI ALLE VENDITE - Merlata Bloom - RITUALS COSMETICS

ADDETTI AL BANBO CAFFETTERIA GELATERIA - Merlata Bloom - CIOCCOLATITALIANI

OPERATORI FAST FOOD - Merlata Bloom - BUN BURGER

ADDETTO VENDITA - Merlata Bloom - Primadonna S.p.A.

ADDETTO VENDITA

ADDETTO VENDITA - Merlata Bloom

ADDETTO VENDITA

STORE MANAGER

CINEMA STAFF

CINEMA MANAGER- Merlata Bloom

ADDETTI/E PULIZIE PART TIME MATTINA

ADDETTO ALLA VENDITA, CATEGORIE PROTETTE art.1 L.68/99

RICERCHE NON URGENTI