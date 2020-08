Ovs e Upim cercano addetti vendite e store manager: come candidarsi

Nonostante il difficile momento dovuto al covid-19, molte sono le aziende milanesi che hanno posizioni aperte. Tra questi c'è Ovs, catena di negozi di vestiti con store in tutt'Italia, a cui fa a capo anche Upim.

A Milano e nel Milanese si cercano diverse figure. Si possono inviare candidature per Ovs ad Arese. I profili "gestiranno con graduale autonomia l’operatività dell’area vendita (allestimento e riassortimento del reparto di inserimento) garantendo la promozione dell’immagine del brand e un alto standard di servizio al cliente". Si ricercano candidati che abbiano "preferibilmente maturato un’esperienza precedente presso aziende del Fashion Retail e che abbiano sviluppato capacità di problem solving, attitudine al lavoro in team, uniti a ottime doti dialettiche e relazionali. Costituirà titolo preferenziale la conoscenza del fashion system e delle tecniche di visual merchandising".

C'è anche una ricerca per allievi store manager che, assunti con iniziale contratto a tempo determinato 12 mesi, "verranno inseriti in un percorso formativo finalizzato ad assumere la responsabilità di un negozio OVS. La formazione avverrà tramite l'OVS Store Management School, strutturata in una parte di training on the job e una parte di aula". Qui è possibile inviare la candidatura.