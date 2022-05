Atm cerca autisti e offre (gratis) i corsi necessari per imparare

Atm ha siglato un accordo con 30 scuole guida di tutta Italia per offrire gratuitamente a chi voglia intraprendere la carriera di conducente il corso per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (Cqc Persone), abilitazione obbligatoria alla guida professionale per il trasporto di passeggeri. Nonostante il periodo di difficoltà che ha coinvolto in particolare il settore negli ultimi due anni e tenuto conto dell’attuale contesto economico, l’Azienda ha deciso di sostenere interamente il costo per ottenere la qualifica professionale obbligatoria (in media il costo della Cqc è di circa 1.600 euro).

I candidati che sceglieranno di avvalersi della convenzione con le autoscuole selezionate (la lista completa è disponibile sul sito www.atm.it) non dovranno quindi anticipare o farsi carico di alcun costo. Per agevolare ulteriormente l’ingresso di nuove risorse, ai candidati che conseguiranno il titolo attraverso una scuola guida non convenzionata, l’Azienda darà comunque la possibilità di ricevere un rimborso spese pari a un massimo di 800 euro complessivi.

Uno sforzo notevole del Gruppo Atm a sostegno del piano assunzioni 2022, con un ulteriore strumento a supporto delle 300 nuove persone che andranno a guidare i mezzi pubblici di Milano. In generale, l’Azienda prevede nuovi inserimenti in molti settori che vanno dalla manutenzione all’ingegneria, dagli elettricisti agli operai e al personale di stazione, a seguito di un fisiologico turnover e di piani di crescita nel servizio e in diverse aree di business.

I requisiti per fare l'autista dei bus Atm

Prerequisiti indispensabili per ottenere la Cqc Persone gratuita sono il possesso di patente di guida D/DE e il superamento dell’iter di selezione di Atm. L’assunzione potrà avvenire se l’abilitazione Cqc verrà conseguita entro un massimo di 10 mesi dalla selezione e dopo aver superato il test di idoneità fisica e psico-attitudinale. Tutte le posizioni aperte sono disponibili sul sito Atm qui.