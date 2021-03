PizzAut offre lavoro a un/una cameriere/a: "Cerchiamo brava persona"

"Dopo aver trovato il cuoco adesso PizzAut sta cercando un cameriere da inserire nel proprio staff in previsione della imminente apertura. Non stiamo cercando solo un bravo cameriere, ma una brava persona". Questa l'offerta di lavoro di PizzAut, la pizzeria gestita da persone autistiche, che inaugurerà a Cassina de' Pecchi (Milano) il 1° maggio.

I requisiti

Il ristorante, come si legge in un post su Facebook, è alla ricerca di una persona desiderosa di far parte di un progetto innovativo e speciale, che abbia voglia di "giocare e di mettersi in gioco", capace di "ascoltare anche chi non parla", "con una discreta conoscenza dei cartoni animati", che sia inclusiva, attenta, paziente e al contempo dinamica.

Il candidato ideale per servire ai tavoli di PizzAut è "capace di gestire la sala, le relazioni con i clienti e con i nostri ragazzi speciali con gioia e passione vera", si tratta di "un uomo o una donna con esperienza solida nel campo della ristorazione, attenta alle regole ma anche, e soprattutto, alle eccezioni". Ultimo requisito la residenza "nei comuni limitrofi a Cassina De Pecchi e la disponibilità la sera ad accompagnare a casa un paio dei suoi colleghi 'Aut'".

L'offerta di lavoro e come candidarsi

Il candidato prescelto verrà assunto con un regolare contratto a tempo pieno. PizzAut promette inoltre "serietà ed un'esperienza stimolante e unica", "possibilità di crescita professionale e umana" e "di costruire insieme un mondo migliore".



"Daremo la preferenza - sottolineano dal ristorante - a person in Naspi o in cassa integrazione, uomini o donne con figli a carico (a chi ha tutte le caratteristiche richieste, ma anche più bisogno di altri)".

Per candidarsi è sufficiente inviare il proprio curriculum vitae all'attenzione di Nico Acampora, scrivendo all'indirizzo direzione@pizzaut.it.