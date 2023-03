Il Comune dell'hinterland di Milano che assume ingegneri, architetti e geometri

Occasione di lavoro per architetti, ingegneri e geometri nell'hinterland di Milano. Il Comune di Rozzano ha indetto due concorsi pubblici per l'assunzione, rispettivamente, di un istruttore tecnico direttivo (categoria D) e di un istruttore tecnico (categoria C) a tempo indeterminato presso la direzione programmazione e gestione del territorio del Comune dell'hinterland.

Ci si può candidare fino al 31 marzo. Per l'istruttore tecnico direttivo, il concorso è riservato a cittadini con laurea (vecchio ordinamento o magistrale) in architettura, ingegneria edile, ingegneria civile, ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, politica del territorio, urbanistica, scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile, scienze e tecniche dell’edilizia.

Il vincitore lavorerà nel servizio urbanistico e tra l'altro gestirà i procedimenti amministrativi per l'espletamento delle funzioni. Fra le competenze professionali richieste, la conoscenza dei processi organizzativi e dell’ordinamento amministrativo e contabile degli enti locali, la conoscenza della normativa tecnica su lavori pubblici, ambiente e urbanistica. È richiesta inoltre la capacità di gestire relazioni interne ed esterne all’ente, l’orientamento al risultato e all’innovazione.

Per l'istruttore tecnico, il titolo di studio richiesto è il diploma superiore a indirizzo tecnico come, ad esempio, costruzioni, ambiente e territorio, elettronica ed elettrotecnica, trasporti e logistica, meccanica, meccatronica ed energia. Viene accettato anche qualsiasi altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'accesso all'università unitamente a una laurea assorbente di tipo tecnico.

Le domande di ammissione per entrambi i concorsi dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2023 accedendo allo sportello telematico del Comune con Spid, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi. I bandi pubblici, i requisiti richiesti per la partecipazione e le informazioni necessarie per presentare la domanda di candidatura si possono consultare sul sito istituzionale del Comune di Rozzano.