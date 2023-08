Lavoro: si ricercano 1.600 addetti per il Gran Premio di Monza

Impieghi al top a pochi passi da Milano: il Gran Premio di Monza, l'evento motoristico più atteso dell'anno in città, per qualcuno significa anche importanti opportunità di lavoro. Dopo i primi recruitment da parte di una agenzia interinale per lo scorso Gp di Formula Uno a Monza, sono stati pubblicati altri due annunci per la selezione di addetti al banco food&beverage, cassieri e facchini per il prossimo Gran Premio di Formula Uno in programma proprio nel primo weekend di settembre nel Tempio della Velocità.

Gli annunci di lavoro

Manpower, agenzia per il lavoro leader nel settore delle risorse umane, con migliaia di offerte e annunci di lavoro, informa che il luogo di lavoro è l'autodromo nazionale. Due i settori alla ricerca di personale, il food&beverage con 400 posizioni aperte, e ben 1.200 posizioni steward per un totale di 1.600 addetti da selezionare.

Food&beverage, personale di ristorazione

Manpower è in cerca di 400 risorse per l'importante evento automobilistico che si terrà a Monza dal 1° al 3 settembre, suddivise nelle seguenti figure:

addetti/e cassa;

banconisti/e (preferibilmente in possesso di HACCP valido).

Tra i requisiti richiesti, oltre ad una minima esperienza nel settore:

disponibilità a lavorare su turni con orario di inizio alle ore 7.00 dal 1° al 3 settembre;

propensione al lavoro di squadra, affidabilità, proattività e dinamicità;

attitudine a gestire afflussi importanti di persone;

Per maggiori informazioni o per candidarti vai all'annuncio!

Steward, addetti controllo accessi e viabilità

Sempre per lo stesso evento, si ricercano 1.200 risorse suddivise nelle seguenti figure:

addetti/e controllo accessi;

facchini (in possesso di scarpe antinfortunistiche).

Tra i requisiti richiesti:

disponibilità a lavorare su fasce orarie indicative 6:00 - 18:00 o 18:00 - 6:00 (si richiede flessibilità oraria) dal 1° al 3 settembre;

propensione al lavoro di squadra, affidabilità, proattività e dinamicità;

attitudine a gestire afflussi importanti di persone;

buona resistenza fisica in quanto il lavoro viene svolto prevalentemente in piedi;

Per saperne di più o per candidarsi all'imperdibile offerta clicca qui!