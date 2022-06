Scatta mercoledì 15 giugno il cosiddetto sciopero contro i buoni pasto da parte degli esercenti stanchi di pagare comissioni altissime. I piccoli negozianti e ristoratori e quelli della grande distribuzione hanno deciso così di far sentire la loro voce per denunciare che le commissioni sono troppo alte e i tempi troppo lunghi.

Lo sciopero contro i buoni pasto

Mercoledì non sarà possibile pagare con i famosi ticket nella maggior parte dei luoghi dove abitualmente si poteva fare. L'iniziativa è stata proclamata da Confcommercio Fipe, Fida Confesercenti, Federdistribuzione, Coop e Ancd Conad per chiedere una riforma del sistema. "Le commissioni a carico di noi esercenti sono insostenibili", affermano infatti, "per ogni buono da 8 euro ne incassiamo poco più di 6".

"Questo meccanismo - denunciano Fiepet Confesercenti Modena e Fipe Confcommercio - finisce per scaricare il risparmio della Pubblica amministrazione sui pubblici esercizi e sulla distribuzione commerciale. Per ciascun buono da otto euro il bar, il negozio alimentare o il supermercato ne incassa poco più di sei. Una volta scalati anche gli oneri di gestione (conteggio, spedizione, pos, eccetera) e quelli finanziari si registra un deprezzamento del 30%: ogni 10.000 euro di buoni incassati, gli esercizi convenzionati perdono circa 3.000 euro".

Gli esercenti chiedono "una riforma radicale del sistema di erogazione dei buoni pasto". Nel corso delle ultime due gare - 2018 e 2020 - si sono trovati a pagare commissioni medie del 19,8% (BP8) e del 17,80% (BP9). Non è la prima volta che vengono organizzate proteste del genere ma il progressivo aumento delle commissioni ha portato alla scelta della nuova protesta: per 24 ore, il 15 giugno, i buoni pasto saranno cartastraccia.

Cosa sono i buoni pasto

Il buono pasto è un mezzo di pagamento dal valore predeterminato - solitamente non meno di 5 euro - e può essere utilizzato per acquistare esclusivamente un pasto o prodotti alimentari. Il buono pasto è un'agevolazione per il dipendente: le aziende che forniscono questo benefit hanno a loro volta un vantaggio economico.