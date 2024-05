I commercianti hanno fiducia nelle olimpiadi (ma pochi dicono che assumeranno)

C’è fiducia sui benefici economici che potranno portare i Giochi di Milano Cortina 2026: lo crede il 54% delle imprese con incrementi sul fatturato fino al 10% (il 73% degli imprenditori) e al di sopra del 20% (per il 27%). Ma emerge anche una richiesta di maggiori informazioni sull’evento: il 52% dichiara di essere poco informato e il 15% non lo è affatto.

È quanto emerge dal sondaggio promosso da Confcommercio Milano - con i dati elaborati dall’Ufficio Studi - sulle ricadute per le imprese con i giochi olimpici e paralimpici in programma fra meno di due anni. Hanno risposto al sondaggio oltre 500 attività in particolare nel dettaglio non alimentare (18%), nella ristorazione (14%) nella ricettività e nei servizi (11%). Per il 75% imprese fino a 10 addetti, per il 21% fino a 50 e il 4% con oltre 50 addetti.

“Le imprese del terziario milanese – afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza - credono nei benefici economici che avranno i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, soprattutto per quanto riguarda la crescita del turismo. E puntano anche su eventi diffusi sul modello del ‘fuori salone’. Ma chiedono più informazioni sullo svolgimento delle manifestazioni”.

Non c’è propensione a investire e assumere personale

Il 55% delle imprese non prevede investimenti nella propria attività in vista del maxi evento del 2026. Il 45% delle imprese che prevede investimenti li concentrerà soprattutto nell’ammodernamento delle strutture materiali e digitali (18%) e nella formazione per l’accoglienza (12%).

Scarsa la propensione ad assumere personale per le olimpiadi: non reputa di farlo l’85% delle imprese. Le imprese intenzionate ad assumere cercheranno in prevalenza 1 o 2 collaboratori in più: soprattutto a tempo determinato (68%). L’assunzione a tempo determinato è prevalente anche fra le imprese intenzionate ad assumere un numero maggiore di collaboratori.