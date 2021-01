Olimpiadi, Marano nuovo direttore commerciale: dovrà raccogliere 500 milioni dagli sponsor

Si arricchisce e diventa sempre più numeroso il comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali italiani di Milano-Cortina. Sarà Antonio Marano il nuovo direttore commerciale della Fondazione. A lui e ai suoi collaboratori spetterà l'obiettivo di raccogliere 500 milioni di euro di sponsorizzazioni domestiche, come previsto nel Business Plan 2020-2026.

Marano, 64 anni, già sottosegretario di Stato alle Poste e alle Telecomunicazioni, ha maturato una ventennale esperienza in Rai dove ha diretto Rai2 per poi diventare vicedirettore generale del Servizio pubblico. Tra il 2016 e il 2020 ha ricoperto l'incarico di Presidente di Rai Pubblicità.

“Quella delle Olimpiadi e Paralimpiadi sarà una sfida professionale alta e inedita anche per chi si troverà a cercare partnership non solo sulla base del loro valore commerciale, ma anche e soprattutto dei valori enormi che l'Olimpismo e il Paralimpismo propongono a un paese moderno come l'Italia — ha dichiarato Marano —. Oggi per me inizia una nuova stagione professionale, una sfida bellissima".

"L'esperienza e le competenze di Antonio Marano, a cui va il benvenuto di tutti noi, sono e saranno un valore aggiunto per il comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici italiani - spiega Vincenzo Novari, amministratore delegato della Fondazione. Con il suo ingresso si fa sempre più concreta l'ambizione di realizzare dei Giochi pienamente sostenibili non solo dal punto di vista ambientale e sociale, ma anche economico".