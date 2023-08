Il negozio di Milano dove provi i vestiti senza indossarli

Permettere ai clienti di provare i vestiti senza farlo fisicamente. Sembra un controsenso, ma è quello che accade all'interno del nuovo negozio di Larusmiani di via Pietro Verri 10 a Milano (pieno quadrilatero della moda). Il tutto è possibile grazie a un camerino virtuale che funziona con una serie di telecamere e a una sorta di "ologramma".

Il sistema è stato messo a punto da Deloitte, colosso dei servizi di consulenza. Attraverso un monitor su cui viene proiettata l'immagine e la fisionomia del cliente, gli acquirenti possono interfacciassi con un "ologramma" con un'immagine tridimensionale dei prodotti già sulla loro silhouette. Non solo, all'interno del negozio sono presenti anche diverse telecamere in grado di analizzare i dati del traffico all’interno del negozio "per una gestione più strategica degli spazi e delle modalità espositive", si legge in una nota congiunta delle aziende. Nei primissimi giorni dall'apertura, lo store ha ricevuto più di 200 visitatori e ha registrato quasi 300 interazioni con le soluzioni tecnologiche, fanno sapere dalla società di consulenza.

"Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione con un brand iconico come Larusmiani – hanno dichiarato Umberto Andreozzi e Giovanni Faccioli, rispettivamente partner Deloitte digital e Deloitte global fashion&luxury practice coleader –. Il nostro obiettivo è quello di creare un’esperienza in store in grado di unire lusso, heritage e nuove tecnologie per coinvolgere e ispirare i clienti. Si tratta del primo luxury experience lab di Deloitte al mondo e lo abbiamo voluto realizzarlo proprio nel quadrilatero della moda a Milano, unendo la storia di un brand storico di Montenapoleone con la capacità di innovazione di un network globale come Deloitte".

Situata nel cuore del quadrilatero della moda, la boutique Larusmiani si estende per 300 metri quadrati su due piani. "Sono entusiasta di questo progetto – ha commentato Guglielmo Miani, presidente di Larusmiani – perché rappresenta una nuova tappa nella nostra storia. La nuova boutique è stata concepita come un luogo di incontro e di scambio di esperienze attivato da un unico motore: la passione per l’eccellenza. Partendo dalla tradizione, il nostro immaginario si è infatti ampliato in una costante ricerca verso uno stile in grado di coniugare la tradizione e l’innovazione nel segno della qualità assoluta e del savoir faire ‘del fatto a mano’ con caratteri di unicità in un mondo che abbraccia l’abbigliamento e gli accessori, fino ad uno spazio espositivo dedicato ad automobili rarissime o uniche".