Nel Lego store di Milano si potranno creare omini iper-personalizzati

Si potranno scegliere i capelli, i vestiti e persino gli accessori. Al Lego store di San Babila a Milano si potranno personalizzare gli iconici omini dell'azienda danese il tutto attraverso la "minifigure factory".

"Per la prima volta in Italia, sarà possibile vivere l’emozione di personalizzazione una minifigure in pochissimi minuti - commenta Rossana Mastrosimini, channel director Lego certified stores west Europe -. Con le esclusive decorazioni, tutti i fan avranno la possibilità di portarsi a casa il ricordo perfetto del loro viaggio a Milano o di creare un regalo unico per i propri cari per un’occasione speciale. Sapevate che, se le Minifigure fossero esseri viventi, sarebbero la più grande popolazione mondiale? La prima è stata creata nel 1978 e da allora ne sono state realizzate circa 4 miliardi. Non vediamo l'ora di realizzare tante Minifigure con tutti i nostri clienti".

La "macchina per gli omini Lego", comunque, non è la sola novità del negozio in centro a Milano che è stato rinnovato nei giorni scorsi. Tra le novità, un tavolo interattivo dedicato alle nuove proposte, capace di "portare in vita" le storie che si celano dietro i set disponibili in negozio. Grazie a questo speciale tavolo-demo sarà possibile visionare i primi progetti e prototipi dei prodotti, scoprire i segreti sul processo di sviluppo e "incontrare" virtualmente i designer Lego.

A rendere l’esperienza in store ancora più completa, il pick a brick wall, ottimo per selezionare gli elementi speciali per ultimare i propri capolavori; il launchpad posizionato all’ingresso e dedicato ai prodotti esclusivi; il Lego play tables per scatenare la propria fantasia e mettersi subito all’opera; la nuova e immancabile torre build a mini per costruire la propria minifigure.