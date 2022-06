La Fibra di Open Fiber accende lo sport

La possibilità di videoregistrare e condividere sul web gratuitamente la propria partita di calcetto, poter sfruttare la connessione alla rete internet all’ombra di un gazebo, proiettare video online nella sala polifunzionale durante eventi e trasmettere video corsi in diretta e/o webinar sono solo alcuni dei molti servizi innovativi resi possibili da una connessione ultraveloce di ultima generazione in fibra ottica. Tutto questo accade a PlayMore!, il centro sportivo gestito dall’omologa organizzazione no profit raggiunto dalla rete di Open Fiber, un’infrastruttura con tecnologia FTTH (Fiber To The Home), cioè integralmente in fibra ottica. Situato in pieno centro a Milano, in Via della Moscova nella zona Brera, PlayMore! organizza attività sportive e sociali aperte a tutti, con una particolare attenzione a persone in condizioni di fragilità.

L’obiettivo principale di questa realtà è promuovere l’integrazione tra persone oltre ogni differenza di età, sesso, condizione sociale, origine etnica, religione e abilità, favorendo l’inclusione di gruppi sociali in condizioni di disagio attraverso la pratica dello sport, del gioco e del divertimento. Il centro sorge su un’area di 4000 mq coperta da campi di calcetto, tennis, basket e beach volley e una pista di atletica lunga 50 metri illuminata, dove si svolgono corsi sportivi per ragazzi e adulti, tornei, campi estivi ed eventi aziendali. Ogni anno partecipano a queste attività circa 150 mila persone e tra queste molte con condizioni di fragilità. Open Fiber, società di telecomunicazioni guidata dall’amministratore delegato Mario Rossetti, ha garantito con la connessione del centro sportivo e l’offerta di servizi a valore aggiunto da parte dell’operatore partner Hal Service, la fornitura di servizi digitali innovativi atti a costruire una community di appassionati sportivi e ad incentivare l’uso delle nuove tecnologie della comunicazione, in particolare di internet, non come rete di rapporti esclusivamente virtuali, ma come mezzo per ridurre le distanze tra le persone che ne fanno parte. “L’abbiamo attesa per molti anni la rete ultraveloce e adesso, finalmente, siamo connessi col mondo - dichiara Matteo Monzardo Location Manager di PlayMore!. - Dai 16 Mbps del 2013 con una connessione di fortuna, a 1 Gigabit per secondo nel 2022 grazie all’arrivo della fibra. Un sogno che diventa realtà.”