La donna licenziata (a 50 anni) perché si è ammalata e non può lavorare come operaia

In un primo tempo, a causa delle sue precarie condizioni di salute, dal reparto in cui lavorava come operaia era stata trasferita in un ufficio con mansioni da impiegata. Poi, dopo due anni, è stata spostata nuovamente nel vecchio reparto, di nuovo come operaia, e a quel punto ha usufruito di permessi retribuiti, finché non è arrivata la 'doccia fredda' del licenziamento.

Succede alla StMicroelectronics di Agrate Brianza, leader globale nei semiconduttori che, proprio di recente, e per il terzo anno consecutivo, ha ottenuto l'importante certificazione 'Top Employer Italia', un riconoscimento ufficiale alle aziende considerate eccellenti nelle strategie e politiche di risorse umane.

Per venerdì 26 gennaio è previsto un picchetto ai tornelli, dalle 9.30 alle 12.30, organizzato dalla Usb e dalla Uilm-Uil, per protestare contro il licenziamento della donna, che ha 50 anni. Secondo quanto riferito da Michele Solimando (Usb) a MonzaToday, il calvario per la donna, che ora ha 50 anni, sarebbe iniziato 3 anni fa, con i seri problemi di salute che le avrebbero impedito di lavorare nel reparto in cui era inquadrata come operaia.

Sempre venerdì, sciopereranno per tutta la giornata i lavoratori impegnati nei turni 1, 2 e notte, mentre i lavoratori degli altri turni sciopereranno al primo turno disponibile sempre dal 26 gennaio. L'Usb ha anche annunciato di avere interessato della questione "le forze politiche locali e nazionali".