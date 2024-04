L'outlet in cui vestire "alla milanese" con sconto del 60% tutto l’anno

MILANO - Una vera e propria miniera di capi di abbigliamento, scarpe ed accessori per uomo e donna che comprende più di 2000 brand, regolarmente aggiornati secondo le tendenze fashion della stagione. Questa è la proposta di uno degli outlet più forniti e rinomati di Milano, che offre la possibilità di usufruire di una specifica carta fedeltà per accumulare punti e sconti.

Come vestire "alla milanese"

Il Salvagente Outlet, collocato in via F.lli Bronzetti 16, da sempre rappresenta una meta obbligata per tutti i gli amanti della moda di passaggio a Milano, ma soprattutto per i clienti milanesi, che trovano qui la perfetta rappresentazione del gusto esclusivo della città. Parafrasando “when in Rome do as the Romans do” si potrebbe dire: “Se ti piace lo stile milanese, vestiti al Salvagente”.

La sua storia coincide con quella delle ondate turistiche nei decenni passati: giapponesi pazzi di gioia negli anni '80, quando il super yen faceva fare affari d’oro. Poi arabi, americani, europei di tutte le nazionalità, felici e beati di trovare capi d’abbigliamento ed accessori del made in Italy a sconto 60% tutto l’anno dal prezzo di cartellino della boutique.

L'ingresso dal grande cancello verde del negozio porta in un mondo di capi con sconti così alti da renderli irresistibili.

Come arrivare al negozio

E' possibile raggiungere il negozio sia con la metropolitana blu (fermata Dateo) che con i mezzi di superficie come la 60, 62, 92 e 73, il tram 12 e 27 o il passante Ferroviario fermata Dateo.

In zona è presente il parcheggio gratuito.

Contatti: via F.lli Bronzetti, 16. Tel +39 02 7611 0328

