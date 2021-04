Il covid ha ucciso una storica prestinaia di Milano

Prima dell'arrivo del covid Luisa e il suo panificio erano praticamente una cosa sola ma nei giorni scorsi proprio il coronavirus l'ha stroncata. È morta Luisa Lomazzi, 80enne e proprietaria dell'omonimo panificio di via Padova 135 a Milano (un negozio che esiste - e resiste - dagli anni Cinquanta).

A darne notizia sono stati i fratelli Daniele e Marco del panificio Danelli in zona Lambrate. "È una perdita triste e dolorosa per tutti i panificatori che l’hanno conosciuta. Una donna caparbia che non ha mai mollato il suo forno in Via Padova e ha rappresentato per anni un ruolo attivo nell’Associazione Panificatori Milanesi", hanno scritto i fratelli Danelli in un post su Facebook.

Il panificio Lomazzi era caratterizzato da gesti, sapori e odori della vecchia Milano e profumava di semplicità. "Milano non ha più la stessa memoria, lo sappiamo bene - hanno proseguito i Danelli -. È cambiata molto, nel bene e nel male. Una delle cose che secondo noi è negativa è la perdita della tradizione e della semplicità; è inevitabile per una città che è diventata sempre più europea e multiculturale , ma quello della vicinanza e della milanesità è un valore oggi sbiadito. Sostituito da un immaginario parodistico quanto mai vanziniano e adatto ai meme che vede il milanese come l’imbruttito. Peccato, la milanesità come la intendiamo e ricordiamo noi è un’altra cosa, completamente diversa e genuina, basata sul lavoro e sulla solidarietà, e sulla conoscenza reale delle persone. Oggi tutto questo lo si comunica o (lo si compra) sui social - hanno continuato -. Ma entrare dalla “Lomazzi” per certi versi era ed è ritrovarsi dentro una Milano che non c’è più, la milano del pacchettino con il panino chiuso nella carta oleata senza sacchetto, una Milano che sa ancora De Milàn. È vero che bisogna rinnovarsi ma è anche vero che non bisogna dimenticare, questo è l’insegnamento che secondo noi lascia Luisa".