Amazon ha comprato una parafarmacia nel centro di Milano

Amazon è pronta a entrare nel mercato delle parafarmacie italiane, e lo farà dal centro di Milano. Ha rilevato infatti la parafarmacia Pulker di piazzale Cadorna, la cui catena sta lasciando la città. Secondo il sito Pharmacy Scanner, a gennaio il negozio è stato ceduto alla Pellicano Italy, poi rilevata da Amazon.

Il colosso delle vendite è già presente online, negli Stati Uniti, nel settore, con due marchi: Amazon Pharmacy e Pillpack. L'operazione, però, non prefigura un ingresso di Amazon nel settore dell'e-commerce dei farmaci. L'intenzione sarebbe, per Milano e l'Italia, quella di limitarsi ai punti vendita fisici, nei quali offrire i farmaci senza obbligo di prescrizione e i prodotti beauty.

Non è però escluso che, in futuro, Amazon possa utilizzare il suo negozio fisico milanese come 'piattaforma di partenza' attraverso cui vendere online farmaci senza ricetta negli altri Paesi dell'Unione europea. Così come non è escluso che Amazon punti ad altre parafarmacie fisiche, magari nel centro di Roma. Infine è ancora troppo presto per sapere con quale insegna effettivamente aprirà il negozio Amazon.