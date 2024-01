Aeroporti, Malpensa è primo per le merci e secondo per passeggeri

Malpensa e Bergamo si confermano il secondo e il terzo aeroporto d'Italia per numero di passeggeri nel 2023. In generale, gli aeroporti italiani toccano un nuovo record storico arrivando a 197,2 milioni di passeggeri, superando del 2,1% il precedente primato, che risaliva al 2019. In mezzo, ovviamente, gli anni della pandemia Covid.

Lo si evince dai dati diffusi da Assaeroporti. Dei 197,2 milioni di passeggeri, 128 milioni sono internazionali: lo 0,1% in più rispetto al 2019. Sono ancora inferiori all'anno pre-pandemico, invece, i movimenti aerei, -2,6% e 1 milione e 600mila. Assaeroporti sottolinea che il 'combinato' di più passeggeri e meno aerei significa anche aerei più pieni, con benefici in termini ambientali.

In rapporto al 2022, le crescite maggiori di traffico si sono registrate al nord (+20%) e al centro (+33%) del Paese. Sud e isole crescono, superano i livelli pre-Covid, ma crescono meno: +9% le isole, +10% il sud. In flessione, invece, il movimento merci, con poco più di 1 milione di tonnellate: -1,5% rispetto al 2019.

Malpensa primo per merci

E veniamo ai leader: nel comparto merci, Malpensa è nettamente il primo scalo italiano con quasi 666mila tonnellate, cioè il 65% di tutte quelle che transitano nel Paese. A grande distanza (18%) Fiumicino, poi Venezia e Bologna. Per quanto riguarda i passeggeri, invece, nettamente in testa rimane Fiumicino con 40,5 milioni di passeggeri. Poi Malpensa (26,1 milioni), Bergamo (16 milioni), Napoli (12,4 milioni), Venezia (11,3 milioni), Catania (10,7 milioni) e Bologna (10 milioni). All'ottavo posto Linate, che si "ferma" a 9,4 milioni di passeggeri.