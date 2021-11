Esselunga ha aperto una pasticceria in centro a Milano

Una pasticceria griffata Esselunga in pieno centro a Milano. È quella che è stata aperta in via Spadari 4 a Milano, letteralmente all'ombra della Madonnina. Si tratta di un temporary store (un negozio temporaneo, il primo per la società di Limito di Pioltello) che ha l'obiettivo di traghettare il marchio Elisenda al di fuori dei supermercati.

Nella boutique si trovano solo prodotti firmati Elisenda, marchio della catena nato nel 2016 dall’incontro con il ristorante stellato Da Vittorio dei fratelli Cerea. Nella pasticceria di via Spadari si possono acquistare i panettoni prodotti dal brand oltre una gamma di prodotti di pasticceria: torte, pasticcini mignon, macaron, tartellette alla frutta, bignè e cannoncini, riempiti al momento con crema pasticcera alla vaniglia. Non solo: Elisenda propone anche la nuova linea di dessert con il classico tiramisù, il profiterole e la crema al mascarpone.

"Elisenda rappresenta tutti i valori a cui Esselunga si ispira ogni giorno nella preparazione dei propri prodotti: qualità, artigianalità, creatività e un’accurata selezione degli ingredienti - ha spiegato Roberto Selva, chief marketing & customer officer di esselunga spiega -. Ed è proprio intorno a questi valori che si sviluppa il temporary store, un elegante spazio dove sarà possibile immergersi nei colori, nei profumi e nei sapori delicati e sofisticati della nostra pasticceria. Da oggi Elisenda potrà farsi conoscere ancora meglio dai milanesi e, soprattutto, deliziare chi ancora non l’ha scoperta".

Lo store sarà aperto da domani, venerdì 26 novembre, tutti i giorni dalle 9.00 alle 20:00.