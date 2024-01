A Milano chiude la storica pasticceria Reina

La pasticceria Reina situata nell'omonima via di Milano, in Città Studi, chiuderà nei prossimi giorni: il 28 gennaio. A comunicarlo è la famiglia Alicino, titolare del locale e del marchio. "È con grande dispiacere che annunciamo che il 28 gennaio sarà l'ultimo giorno di apertura del nostro storico punto vendita di via Reina 31 a Milano. È - spiegano - una decisione sofferta, presa dopo una lunga e attenta riflessione che sappiamo inciderà su una parte importante della nostra storia".

"In oltre 70 anni - proseguono - abbiamo costruito tante relazioni significative e durature. Vogliamo dedicare un ringraziamento speciale a tutti i clienti della pasticceria di Milano. La loro fedeltà e supporto sono stati il motore che ha dato vita alla nostra attività, aiutandoci a crescere come professionisti e come azienda. Siamo loro profondamente grati per aver condiviso con noi tanti momenti speciali e aver scelto la nostra pasticceria come parte integrante della loro vita quotidiana".

Ma la chiusura, come spiegano loro stessi, avviene perché l'azienda ha nuovi progetti. "Negli ultimi anni il marchio Reina - dicono i gestori - è cresciuto e si è ampliato in due nuovi punti vendita dove abbiamo rivoluzionato il nostro format. La chiusura della storica, ma piccola, pasticceria di Milano è motivata dalla volontà di intraprendere una differente avventura commerciale. Siamo desiderosi di esplorare nuovi orizzonti, innovarci e offrire a voi, cari e sempre più numerosi clienti, un'esperienza ancor più fresca e golosa. Non appena pronti non mancheremo di condividervi con entusiasmo tutti i dettagli del nuovo progetto, ma nel frattempo continueremo ad accoglierci con il solito amore nei nostri punti vendita di Cernusco Sul Naviglio e Peschiera Borromeo".