Teencity, il progetto per far crescere i giovani e i quartieri di Milano

La realizzazione di un libro-game. La promozione di percorsi di autoimprenditorialità e personal branding. E la creazione di un ‘teen centre’, uno spazio per coltivare possibilità per i giovani. Sono alcune delle azioni in cui si concretizzerà Teencity, il progetto promosso dal Comune di Milano per coinvolgere preadolescenti e adolescenti in modo attivo nel processo di crescita dei quartieri e delle comunità in cui vivono. Gli interventi di Teencity hanno preso il via a novembre e si svilupperanno fino a dicembre 2024. Tre le zone della città interessate dai progetti, i quartieri Taliedo e Morsenchio, Baggio e Forze Armate, Vigentino-Fatima e Stadera-Chiesa Rossa.

Il valore complessivo di Teencity è di circa un milione di euro, a valere sui fondi ex legge 285/97. Nei quartieri Taliedo e Morsenchio, gli adolescenti saranno coinvolti in micro-eventi, al fine di dare concretezza a idee e progetti, e i preadolescenti saranno chiamati a realizzare un libro-game, per promuovere l'appartenenza al territorio e le ramificazioni del vivere quotidiano. I progetti saranno promossi e curati dall'Associazione Lavoro e Integrazione Onlus e da La Strada Società Cooperativa Sociale.

A Baggio e Forze Armate, i ragazzi e le ragazze saranno impegnati nella mappatura dei luoghi che frequentano abitualmente e saranno indirizzati verso percorsi di personal branding e autoimprenditorialità, anche attraverso strumenti come i nuovi media e web radio. L'obiettivo è fare in modo che imparino a dare valore a se stessi e diventare risorsa per la loro comunità. Gli interventi saranno organizzati da Consorzio SiR - Solidarietà in Rete, GVV - Aic Italia, Azione Solidale, Comunità Nuova, Comunità Progetto, Equa Cooperativa Sociale, Età Insieme e Farsi Prossimo.

Nei quartieri Vigentino-Fatima e Stadera-Chiesa Rossa, guidati dalle realtà del Terzo Settore Zero5 Laboratorio di Utopie Metropolitane Cooperativa sociale, Ala Milano Onlus, Shareradio e Associazione 232, ragazze e ragazzi andranno a realizzare un'indagine sul loro mondo e un'inchiesta sociale sulla percezione che gli adulti hanno di loro. A queste attività si aggiungerà una mappatura degli interessi giovanili e dell'offerta sul territorio, per trovare un luogo in cui dare spazio ai talenti. Partendo da qui si cercherà di avviare un ‘teen centre’, dove ogni ragazzo e ragazza possa alimentare le proprie passioni.

Sempre nell'ambito di Teencity sarà realizzata una ricerca a livello cittadino per capire quanto e in che modo i ragazzi e le ragazze partecipino alla vita sociale della città, andando ad ascoltarli direttamente nei luoghi reali e virtuali delle loro interazioni e relazioni. Questo lavoro, insieme al monitoraggio e alla valutazione dei progetti, saranno condotte da Associazione per la Ricerca Sociale, Amapola Impresa Sociale srl e ABCittà.