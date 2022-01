Quanto è costato il capodanno alle discoteche di Milano (chiuse)

Niente da festeggiare. Neanche con il nuovo anno. A Milano, in Lombardia e nel resto d'Italia il 2022 per discoteche e locali notturni è iniziato come era finito il 2021: con le porte chiuse. Una serrata, obbligata e imposta dall'ultimo decreto del governo Draghi, che ha portato a buchi di bilancio enormi e che addensa nubi nerissime sul futuro.

Soltanto la chiusura per la notte di Capodanno, stando ai conti di Roberto Cominardi, presidente di Silb Fipe Milano, l’associazione italiana delle imprese di intrattenimento, ha portato infatti a incassi mancati per 120 milioni di euro, sugli 800 totali che il comparto produce in 12 mesi. Con la conseguenza, inevitabile, che ci sono 40mila posti di lavoro a rischio dopo due anni di pandemia covid in cui i locali non hanno praticamente mai lavorato.

Dopo la riapertura dei mesi scorsi, infatti, l'ultimo intervento dell'esecutivo ha deciso di vietare le feste in piazza e di chiudere le discoteche fino al 31 gennaio: una misura che rischia di essere la mazzata finale per i titolari.

“Il Covid è stato la nostra nemesi per eccellenza - ha spiegato Cominardi in un'intervista all'agenzia Nova -. In due anni abbiamo avuto delle finestre di aperture veramente risicate, di pochi mesi e sempre con forti restrizioni, non ultima quella in vigore con il 50 per cento della capienza. Un impatto devastante per l’economia dei locali”. Lui stesso ha, amaramente, definito il decreto approvato pochi giorni fa “un regalo di Natale inaspettato” da parte del governo. “Un capodanno va organizzato molto anticipatamente: i compensi del personale raddoppiano, così come i costi. Anche le prenotazioni hanno un costo e in questo caso devono essere restituite ai clienti, ma i terzi che le effettuano trattengono le loro percentuali. Arrivare con questa decisione a sei giorni da una data così importante dimostra una mancanza assoluta di conoscenza del comparto. Molti locali - ha ribadito il presidente di Silb Filpe milano - sono talmente disperati che stanno tirando dritto nonostante il ddl, c’è una tale preoccupazione per la tenuta economica delle aziende che spinge gli imprenditori a essere quasi dei bucanieri".

Anche perché, ha rimarcato Cominardi, alla fine le feste si sono trasferite nei ristoranti - regolarmente aperti - che hanno organizzato dei veri e propri dj set per l'ultima notte dell'anno. "Si è andato a togliere uno di quegli spazi dove i controlli per i green pass veniva effettuato. La gente balla in spazi che non sono quelli delle discoteche", ha evidenziato il numero uno dell'associazione. "Dal punto di vista sanitario si rischia un incremento del tasso di trasmissione, da quello economico, il governo è andato ad agire su una categoria in ginocchio da quasi due anni e che è stata al centro di numerose azioni restrittive".

"La mia previsione è che fino alla fine dello stato di emergenza, sperando rimanga il 31 marzo, ho ben poche speranze nel vedere una ripartenza delle discoteche. Speriamo che la variante Omicron sia più blanda e - ha concluso - ci si renda conto che con le persone vaccinate si può tornare a una vita più elastica".