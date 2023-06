Perfetti premia i dipendenti: premi da oltre 2mila euro e bonus welfare

Un premio di risultato di 2.200 euro (che aumenterà fino a 2.400 euro nel 2025), oltre a un pacchetto annuo di welfare di 600 euro. È quanto prevede l'accordo integrativo per i dipendenti della Perfetti, colosso delle caramelle che ha il suo quartier generale a Lainate (hinterland nord-ovest di Milano).

L'accordo è stato siglato nei giorni scorsi da Cgil, Cisl e Uil. "L’intesa è importante per i risultati raggiunti sotto l’aspetto salariale ma anche per le conquiste ottenute su welfare e su occupazione - hanno chiosato in una nota Ricci, Zanetti e Donferri, responsabili della contrattazione nel settore industriale di Fai-Flai-Uila -. Al raggiungimento degli obiettivi il premio sarà di 2.200 euro nel 2023, 2.300 nel 2024 e 2.400 nel 2025. A questi importi si somma la quota destinata al pacchetto welfare che è stata aumentata a 600 euro per anno".

Buste paga più pesanti, ma non solo. Nell'accordo con i sindacati sono previste 30 assunzioni da parte di Perfetti dei lavoratori attualmente in forza come somministrati. "Tenendo conto delle stabilizzazioni fatte nel 2023 il numero complessivo è pari a 45 nel triennio", hanno precisato dalle parti sociali.

Infine verrà creata la figura del "Referente dell’addestramento" a cui verrà erogata una specifica indennità e una opportuna formazione. Il suo compito sarà quello di affiancare e addestrare i neoassunti o coloro che verranno assegnati a nuove mansioni o reparti. "È una conquista importante e molto sentita – dichiarano Ricci, Zanetti e Donferri – finalmente siamo riusciti a far capire ad una azienda che spesso i lavoratori sono spediti sulle linee senza una formazione adeguata provocando inefficienze e mettendo a rischio la sicurezza dei lavoratori. Ci auguriamo che anche altre aziende seguano l’esempio di Perfetti".