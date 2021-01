Perfetti, la fabbrica di caramelle di Lainate: "Tra i migliori posti al mondo in cui lavorare"

Non è lo stabilimento di Willy Wonka, ma la Perfetti di Lainate (Milano), storica fabbrica di caramelle, è uno dei migliori posti al mondo dove lavorare. Nei giorni scorsi, infatti, l’azienda ha ricevuto la certificazione Top Employer 2021, riconoscimento che è stato affidato ad altre 1.599 aziende in tutto il mondo.

“Siamo orgogliosi di far parte delle 1.600 aziende nel mondo che hanno ottenuto questo prestigioso riconoscimento”, fanno sapere dalla fabbrica. “Siamo soddisfatti ed orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo che premia l’azienda per gli sforzi fatti negli ultimi anni per migliorare i propri processi HR. La certificazione è una tappa importantissima che ci stimola a continuare nel percorso di miglioramento continuo del nostro modo di lavorare e del nostro ambiente di lavoro per assicurare l’engagement di tutte le nostre persone”, ha commentato Samuele Marri, direttore delle risorse umane di Perfetti Van Melle.

Top Employers: il certificato

Il Top Employers Institute è un ente certificatore con sede in Olanda che riconosce l’eccellenza delle condizioni di lavoro messe in atto dalle aziende per i propri dipendenti.

La certificazione Top Employers si basa su un’analisi di dati, documentazioni e buone pratiche all’interno di numerose macro aree in ambito risorse umane. Il questionario compilato dalle aziende viene analizzato e validato da Top Employers Institute. I dati e i risultati vengono poi sottoposti a un audit esterno e i punteggi valutati secondo uno standard internazionale. Solo le società che soddisfano gli standard e i livelli qualitativi richiesti ottengono la Certificazione Top Employers.

I numeri di Perfetti

La Perfetti è stata fondata nel 1946 a Lainate dai fratelli Ambrogio ed Egidio, nel 2018 ha dichiarato un fatturato di 2,42 miliardi di euro. L’azienda, tra le prime al mondo nella produzione di caramelle e chewing gum, dà lavoro a oltre 17mila dipendenti e opera con 32 società, tra unità produttive e distributive, dislocate in ogni continente. In Italia commercializza i marchi Vigorsol, Daygum, Brooklyn, Happydent, Vivident, Big Babol, Mentos, Frisk, Fruittella, Alpenliebe, Golia, Chupa Chups, Morositas. La sede italiana del gruppo si trova nello stabilimento storico, e conta altre quattro unità produttive, con circa 1.200 collaboratori.