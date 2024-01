La Perfetti è una delle migliori aziende in cui lavorare, secondo una classifica

Non è la fabbrica di Willy Wonka ma ci sono comunque diverse analogie tra la “Fabbrica di cioccolato” e la Perfetti di Lainate, colosso delle caramelle che ha la sua sede dell’hinterland nord-ovest di Milano. Per il quarto anno consecutivo, infatti, la società ha ottenuto la certificazione Top Employer piazzandosi nella classifica delle migliori aziende italiane in cui lavorare.

La società ha ottenuto un punteggio pari a 92,89% (lo 0,87% in meno rispetto al 2023), ma comunque un risultato superiore del 10% rispetto alla media delle 148 aziende certificate in Italia e del 8,57% rispetto alla media delle 2mila aziende certificate nel mondo.

“Si tratta di un risultato importante a cui non vogliamo abituarci e che rappresenta sempre uno stimolo a migliorare le nostre pratiche e adottare nuove iniziative - ha spiegato Samuele Marri, Direttore Risorse Umane -. Ad esempio, proprio per crescere nell’ambito dell’engagement, quest’anno stiamo lanciando un importante programma di wellbeing, partendo dall’ascolto dei bisogni delle nostre persone. Il wellbeing è un parametro importante nella valutazione Top Employer che ci aiuta ogni volta a mettere al centro le nostre persone”.

La certificazione

La Certificazione Top employers viene rilasciata annualmente alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla Hr best practices survey. La survey ricopre 6 macro aree in ambito risorse umane, esaminando e analizzando in dettaglio 20 diversi ambiti tra cui strategie risorse umane, ambiente di lavoro, selezione e inserimento di persone di talento, formazione, diversità, equità e inclusione, benessere e molti altri.

Perfetti: la fabbrica delle caramelle

Perfetti Van Melle Italia è tra i primi gruppi al mondo nel mercato caramelle e chewing gum ed è presente con i suoi prodotti in oltre 130 paesi; conta oltre 18mila dipendenti e opera con 32 società, tra unità produttive e distributive, dislocate in ogni continente.

La Perfetti è stata fondata nel 1946 a Lainate dai fratelli Ambrogio ed Egidio, nel 2019 ha dichiarato un fatturato di 2,65 miliardi di euro. I marchi commercializzati nello Stivale sono diversi: Vigorsol, Daygum, Brooklyn, Happydent, Vivident, Big Babol, Mentos, Frisk, Fruittella, Alpenliebe, Golia, Chupa Chups, Morositas. Nella sede alle porte di Milano lavorano circa 1.200 persone.