5.500 persone senza più reddito di cittadinanza in Lombardia

Sono 5.586 i cittadini lombardi che hanno ricevuto l'sms dell'Inps a fine luglio con l'avviso di sospensione del reddito di cittadinanza. Lo rende noto Simona Tironi, assessora regionale alla formazione e al lavoro. Il 1° settembre verrà avviata, a livello nazionale, una nuova misura per 'accompagnare' coloro che non hanno più il reddito, che coinvolgerà le Regioni. "Garantiremo l'accesso agli ex beneficiari 'attivabili' al lavoro", assicura l'assessora.

Secondo i dati di Inps, dei 5.586 residenti o domiciliati in Lombardia (con una forte concentrazione su Milano, 43%, seguita da Brescia con il 10% e da Varese e Bergamo, poco sopra il 5%), già 2.322 risultano aver già avviato un percorso all'interno della Misura Gol, attivata da Regione Lombardia dal giugno 2022, mentre altri 1.284 sono stati presi in carico attraverso altri strumenti di politica attiva, in primis Dote Unica Lavoro.

In Lombardia sono quindi poco meno di 2mila le persone già beneficiarie di reddito di cittadinanza da indirizzare per la prima volta nelle politiche attive e nei percorsi formativi disponibili. L'elenco è a disposizione della Regione ed è stato smistato ai vari centri per l'impiego, per l'avvio del percorso di politica utile per il ricevimento, da parte dell'Inps, del sussidio di 350 euro mensili per un massimo di 12 mesi.

"Deve essere interrotto - ha commentato Simona Tironi - il circolo vizioso di persistente disoccupazione e di offerte di lavoro che non vengono coperte. Come sempre faremo la nostra parte, orientando ancor più all'inserimento lavorativo le nostre politiche attive, sempre convinti che il loro migliore esito sia quello di finire con la stipula di un vero contratto di lavoro".