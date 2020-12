Milano, piattaforma e-commerce per i piccoli negozi "contro" i giganti del web

Aiutare i piccoli commercianti di Milano a competere con i "giganti del web". E' il contenuto di un ordine del giorno presentato da Andrea Mascaretti (Fratelli d'Italia) e approvato all'unanimità dal consiglio comunale, durante la discussione della delibera sulla variazione di bilancio.

L'idea è quella di realizzare una piattaforma digitale dedicata ai negozi milanesi, sostenendoli per la promozione e la logistica. «Il commercio e soprattutto le piccole attività sono state messe in grande difficoltà dalla pandemia», ha affermato Mascaretti illustrando l'ordine del giorno, ricordando che «già prima i commercianti subivano la concorrenza dei grandi giganti del web, che pagano le tasse altrove, ma poi alla fine entrano sul nostro territorio e competono in una dimensione che non è alla portata delle piccole singole attività».

La proposta prevede che siano coinvolte le eccellenze milanesi, dalle università ai settori del marketing, della moda e del design, per promuovere e realilzzare la "piattaforma ambrosiana", in modo che le piccole realtà possano competere con i "colossi" del digitale.