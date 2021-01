Coronavirus: Excellere, piattaforma interattiva che rilancia il settore eventi

Eventi e fiere sono tra i settori più colpiti dagli effetti della pandemia da Covid-19. La sospensione delle manifestazioni in presenza ha avuto come effetto il drastico calo del fatturato di tutte le aziende organizzatrici colpendo, a cascata, l’intera filiera ad esse collegate: location, catering, servizi, intrattenimento, allestimenti, gadget e altri ancora. Al posticipo obbligato degli appuntamenti, è seguita la creazione di eventi e fiere digitali sviluppati da alcune aziende del comparto. Gli effetti positivi evidenziati da questa digitalizzazione, hanno aperto nuovi orizzonti nella visione del futuro di questo specifico comparto economico, che vedrà l’evento digitale come nuovo fondamentale strumento da affiancare agli eventi in presenza. In un momento quindi in cui i player stanno definendo le strategie che serviranno non soltanto a superare l’emergenza attuale, ma anche e soprattutto a consentire un ritorno alla crescita quando l’emergenza sarà finita, nasce Excellere, il primo network di aziende, operatori e professionisti che operano negli eventi a 360°. La piattaforma digitale e interattiva di Excellere, elaborata su un nuovo modello di marketing, offre alle realtà che operano nel settore eventi di riposizionarsi sul mercato unendo la flessibilità del web alla possibilità concreta di realizzare eventi in presenza e in sicurezza.

Attraverso il portale www.excellerebsg.com privati e aziende potranno entrare in contatto con tutti i player del mercato, attraverso le categorie o utilizzando degli efficaci filtri di interesse. Sarà possibile interagire con le realtà presenti, assistere a webinar o vivere un tour virtuale. Realizzato dall’agenzia di marketing e comunicazione Bsg, Excellere ha come obiettivo quello di favorire la crescita e la diffusione del commercio, anche elettronico, di beni e servizi strumentali alla organizzazione di eventi in Italia e all’estero.

L’unicità del progetto, frutto di una ricerca avviata durante il lockdown, sta nel mixare i vantaggi delle soluzioni digitali con i mezzi di promozione tradizionali fino agli eventi fisici in sicurezza. Il servizio di hosting sulla piattaforma, che sarà fruibile online dal 21 marzo prossimo, è offerto gratuitamente da Bsg per tutto il 2021. "Ci avviamo - spiega Roberta Ceccarelli, general manager di Bsg - verso un futuro che sarà inevitabilmente diverso Abbiamo quindi sviluppato una strategia di marketing, insieme al team di Excellere, coordinato da Antonio Tropeano e Martina Muggiano e Miriam Castelli, che punta al rilancio delle categorie del comparto eventi, fornendo a queste realtà soluzioni su misura per ogni esigenza. L’adesione, che sarà gratuita fino a fine anno, conta già la presenza di oltre 400 aziende. Il nostro obiettivo è ospitare migliaia di realtà commerciali sia nazionali sia internazionali, assisterle con i nostri servizi e realizzare a fine anno una manifestazione con tutti i nostri partner presso Fiera di Roma oppure in location alternative in modalità 'sicurezza', in base alla situazione della pandemia".