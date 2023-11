Civitatis, la piattaforma di tour ed escursioni, rafforza il suo focus sull'Italia

Le vacanze si assaporano fin dal primo momento in cui le si immagina. E, naturalmente, dal momento in cui si inizia a pianificarle. Tuttavia, in alcune occasioni, l'organizzazione di un viaggio può diventare un grattacapo, soprattutto quando si tratta di destinazioni esotiche o lontane, dove la lingua, la valuta, le differenze culturali o il clima non sono familiari. Per questo è fondamentale trovare un aiuto per organizzare il viaggio ed arricchirlo con le migliori esperienze. Il tutto, con la certezza di prenotare con tutte le garanzie, per evitare qualsiasi fastidio o problema.

Civitatis: piattaforma leader per la distribuzione online di tour in italiano

Con questo obiettivo è nata Civitatis, l'azienda che da quindici anni è leader nella distribuzione di visite guidate, escursioni e free tour in italiano in tutto il mondo, nata dalla passione per i viaggi di Alberto Gutiérrez, CEO e fondatore di Civitatis. La storia della piattaforma è iniziata con il giovane imprenditore che scriveva le proprie guide turistiche e le pubblicava online, fino a quando una guida turistica di Praga ha voluto pubblicizzare i suoi tour nella guida della città. Per soddisfare questa richiesta, Alberto ha sviluppato il sistema e ha iniziato a vendere i tour online.

Nel tempo Civitatis è cresciuta in modo esponenziale grazie alla visione e all'impegno del suo creatore, che ha compreso le esigenze dei viaggiatori in un modo che nessuno aveva mai fatto prima. Così, con molta dedizione, il piccolo progetto di quel giovane imprenditore ha finito per diventare la piattaforma leader per la distribuzione online di tour in italiano in più di 3.700 destinazioni in tutto il mondo. Non a caso, ogni mese più di 600.000 clienti prenotano il loro viaggio con Civitatis.

Alberto Gutierrez - CEO di Civitatis

I valori Civitatis

I valori più importanti di Civitatis sono la facilità di prenotazione e la lingua. L'ampia gamma di attività offerte in italiano in qualsiasi parte del mondo rende semplice ciò che prima era complicato. Inoltre, il suo catalogo non si limita alle tradizionali visite turistiche, ma offre un'ampia gamma di possibilità che arricchiscono qualsiasi viaggio in modo diverso da quanto conosciuto finora, consentendo ai viaggiatori di prenotare qualsiasi cosa, da un safari in Tanzania, a un matrimonio vestito da Elvis a Las Vegas, o una festa di Halloween nel castello di Dracula in Romania, il tutto con un solo clic attraverso il sito web o l'app per Android e iOS.

Ciò che rende speciali, tuttavia, le esperienze di Civitatis è la cura del dettaglio che porta a selezionare solo i migliori fornitori per ciascun tipo di avventura. Decisive, nelle valutazioni di Civitatis sono le recensioni dei clienti: solo i fornitori approvati dagli utenti vengono confermati, gli altri vengono sostituiti.

Le mete preferite

Lisbona, Barcellona, Roma, New York, Londra, Parigi e Madrid sono alcune delle destinazioni più richieste dai clienti in cerca di programmi più tradizionali. Tra le attività che vi si possono trovare, spiccano itinerari come la visita guidata di successo al Vaticano, l'escursione ad Auschwitz da Cracovia, il tour dei contrasti di New York o l'escursione al Grand Canyon da Las Vegas

Ma non tutti i clienti seguono questa linea; alcuni cercano destinazioni più originali o esotiche, optando per programmi che si allontanano dal convenzionale per andare in luoghi come il Kilimanjaro (la montagna più alta dell'Africa con la sua famosa via Marangu), la giungla del Borneo (dove si possono vedere gli oranghi nel loro habitat naturale), i templi di Yogyakarta e il Monte Bromo, le imponenti cascate ghiacciate di Rovaniemi o l'Everest visto da un elicottero. Non importa se siete alla ricerca di un piano tranquillo o di una grande avventura. Civitatis cura la sua offerta per adattarsi a qualsiasi tipo di viaggiatore.

Il viaggio come esperienza

Civitatis si preoccupa di capire le esigenze del viaggiatore, che vanno ben oltre una prenotazione o un'attività. Perché conoscere un luogo non significa solo visitarlo, ma anche informarsi, cercare ogni dettaglio per capire la sua cultura e rendere l'esperienza indimenticabile. Tutto ciò aiuta a capire il successo di Civitatis, un'azienda nata dal sogno di un giovane e diventata un modello di successo senza precedenti per rendere la vita dei viaggiatori un'esperienza unica.