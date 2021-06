PizzAut, la pizzeria che fa dell'inclusione il suo fondamento, riceve due assessori regionali

L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, con la collega Melania Rizzoli (Formazione e Lavoro) hanno fatto visita alla pizzeria 'PizzAut', una realtà che, a Cassina de' Pecchi (MI), vede protagonisti ragazzi con autismo, guidati da Nico Acampora.

Per l'assessore Locatelli si tratta di un 'ritorno' visto che aveva già preso parte all'inaugurazione del locale lo scorso 1° maggio.

"'PizzAut' - hanno sottolineato gli assessori Locatelli e Rizzoli - è la dimostrazione pratica di quanto sia importante favorire l'inclusione lavorativa dei ragazzi con autismo". "Grazie a questa esperienza - hanno spiegato - i giovani coinvolti crescono in termini di autonomia, sicurezza e autostima. Superando anche limiti che, in prima battuta, potevano apparire come insormontabili".