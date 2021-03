Effetto lockdown: il boom della vendita di piscine fuori terra

Il 2020 è stato un annus horribilis, la pandemia di COVID 19 ha sconvolto le nostre vite, portandosi dietro dolore e gravi perdite affettive ed economiche ma, come tutti gli eventi straordinari, ha generato anche una autentica rivoluzione dei consumi e delle abitudini di acquisto. Il primo lockdown ha fatto letteralmente impazzire il mercato delle vendite online, facendo emergere nuovi bisogni e generando una domanda crescente di prodotti che, prima dell’inizio dell’emergenza, avevano un mercato limitato.

Da questo punto di vista, uno dei prodotti dell’anno sono state sicuramente le piscine fuori terra. L’incertezza sulla possibilità di trascorrere le vacanze estive al mare, il distanziamento sociale, la necessità di far svagare i bambini (e non solo), attrezzando al meglio gli spazi privati all’aperto, ha portato ad un’impennata negli acquisti delle piscine fuori terra, una soluzione accessibile e pratica per godersi un po’ di relax nella sicurezza della propria casa.

Il Boom della domanda di piscine fuori terra, che, secondo uno dei principali player delle vendite online, è cresciuta di 5 volte rispetto al 2019, ha colto impreparati produttori e venditori, facendo di fatto, esaurire il prodotto.

A un anno dall’inizio della pandemia, l’incertezza riguardo alla fine dell’emergenza sanitaria è ancora forte, e con l’arrivo delle belle giornate cresce la voglia di tornare alla vita di sempre e di stare all’aria aperta.

Tra zone di vari colori, piscine e stabilimenti balneari chiusi, è probabile che si ripeta la corsa all’ultima piscina, sebbene produttori e venditori dovrebbero aver imparato la lezione e quindi dovrebbe esserci una maggiore disponibilità. In ogni caso, se state valutando di allestire una piccola piscina sul terrazzo della casa in città o al mare, con la speranza di dire addio al virus con un pool party, vale la pena di giocare d’anticipo per poter scegliere tra le piscine fuori terra disponibili sul mercato a prezzi convenienti e giusti.