Equinox entra in Pizzium e acquisisce il 40% della società

La catena di pizzerie fondata a Milano ha deciso di vendere il 40% delle quote al fondo d'investimento

Rivoluzione per Pizzium: la catena di pizzerie fondata a Milano ha annunciato l'ingresso di Equinox nella propria compagine societaria. Equinox ha infatti acquisito il 40% del capitale di Pizzium attraverso una società veicolo, con un'operazione che ha visto un mix di aumento di capitale inscindibile pari a 6 milioni di euro e acquisto di azioni dai precedenti azionisti. Il controllo e la gestione del business restano nelle mani di Stefano Saturnino, fondatore e ad di Pizzium, e di Nanni Arbellini, fondatore e responsabile dello sviluppo prodotto. Il fatto è stato comunicato dalla società con una nota.

"Abbiamo scelto di aprire il capitale ad Equinox perché supporterà il nostro ambizioso piano di espansione e ci permetterà di accelerare ulteriormente lo sviluppo del marchio - ha commentato Stefano Saturnino, amministratore delegato di Pizzium -. Abbiamo in programma di raddoppiare la dimensione attuale con l'apertura di almeno 20 nuove pizzerie nei prossimi due anni, rafforzando la nostra presenza nelle aree geografiche in cui abbiamo già dei punti vendita e portando il marchio anche in nuove città".

Pizzium conta oggi 22 punti vendita in tutta Italia e prevede di tornare ad un fatturato pre-Covid già nel 2021. Il piano industriale punta inoltre a raggiungere un fatturato di circa 40 mln di euro nel 2023, con un Ebitda margin superiore al 20% già a fine 2021.

"Pizzium rappresenta una realtà di grandissimo interesse che ha attirato la nostra attenzione sia per il suo percorso di crescita che per la volontà dei fondatori di continuare a sviluppare un progetto che si è dimostrato di grande successo", ha aggiunto aggiunge Angelo Facchinetti, partner di Equinox.