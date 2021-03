Arriva la salsiccia calabrese da POMET: la nuova offerta di Pasquale Pometto

Pasquale Pometto, il famoso maestro pizzaiolo calabrese attivo a Milano con varie pizzerie di successo, rinnova la sua offerta con una specialità dello Street Food calabrese. Nel locale POMET di via Valpetrosa 1, a due passi da via Torino, ha deciso di offrire ai propri clienti una delizia della gastronomia della sua terra: pane e salsiccia.

Ingredienti rigorosamente calabresi, piccante quanto basta, con cipolla o salsine, ideale per uno spuntino veloce o un saporito aperitivo. "È un richiamo alla tradizione, un cibo semplice, gustoso, un annuncio di primavera che consola in questi tempi difficili: salsicce fatte da noi con carne di produttori selezionati della Calabria. Chi lo assaggia poi ritorna", spiega Pasquale Pometto, che per l'occasione ha ribattezzato ironicamente il suo locale "Consolato Calabrese".

Il pane e salsiccia gourmet di Pasquale Pometto si può scoprire da POMET, in via Valpetrosa 1, oppure far arrivare comodamente a casa propria ordinandolo su Glovo.