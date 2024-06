Così mi hanno chiesto 330mila euro per la casa di Pozzetto

Chi non ha mai sognato di vivere in un appartamento a New York? Magari all’ultimo piano di un grattacielo per godere dei bellissimi tramonti sulla Statua della Libertà. Una chimera più che un sogno visto che la Grande Mela è una delle città più care al mondo, soprattutto per quanto riguarda il mercato immobiliare. Ma negli ultimi anni comprare un monolocale a Milano o a Roma sta diventando un po' come prenderne uno a New York: i prezzi arrivano addirittura a superare i 17mila euro al metro quadro.

Per 25 metri a due passi dal Duomo ci vogliono 330mila euro, 400mila se la scelta ricade su un loft vicino al Pantheon. Cifre assurde visto che stiamo parlando di metrature al limite dell’abitabilità. Basti sapere che con lo stesso budget si possono comprare trilocali di quasi 100 metri quadri non troppo lontano dal centro storico. In questo scenario s'inserisce la proposta della Lega sulle mini-case, ma andiamo per ordine.

L'offerta dei monolocali in centro

Se a New York per comprare uno "studio" come lo chiamano loro, un delizioso loft con tanto di concierge 24 ore su 24 nel distretto finanziario di Wall Street, ci vogliono almeno 410mila dollari, pari a circa 378mila euro, (vedi foto sotto), quanti ce ne vogliono a Milano o a Roma?

La mia caccia al monolocale parte dalle metrature più piccole. Le agenzie immobiliari li chiamano, loft, pied-à-terre, open space o monolocali di lusso ma secondo la normativa italiana per essere abitabili devono avere una superficie non inferiore a 28 metri quadri, anche se poi ci sono delle eccezioni che spingono le dimensioni di questi mini-appartamenti ancora più al limite. Non mi aspettavo di trovare così tante offerte per immobili fino a 28 metri quadrati: 196 a Milano, 130 a Roma, 46 a Napoli, 30 a Firenze, 23 a Palermo e 10 a Venezia, tanto per avere un’idea (fonte Idealista).

Loft in vendita a partire da 15 mq

Dalla ricerca scopro che se voglio comprare un monolocale a due passi dal Duomo dovrò sborsare davvero una bella cifra, più di quanto mi aspettassi, anche se stiamo parlando di soli 25 metri quadri commerciali. Lì un monolocale al terzo piano "composto da zona giorno/notte con angolo cottura anti bagno e servizio" costa 330mila euro. Poco più di 13mila euro al metro quadro, ma è "finemente ristrutturato e completamente arredato" (vedi foto sotto).

Con un budget molto più basso posso permettermi solo un sottotetto di 15 mq in zona Giambellino a 95mila euro (vedi foto sotto). Un "monolocale mansardato" in perfetto stile "Il ragazzo di campagna", un vecchio film con Renato Pozzetto uscito nel 1984 che già ironizzava sulla difficoltà di trovare casa a Milano a un prezzo abbordabile. E stiamo parlando di 40 anni fa.

Continua a leggere su Today.it...