Salute e prevenzione, l’importanza dei check-up

I controlli medici periodici sono la via per il benessere e la salute. Anche se spesso si tende a fare gli esami solo in presenza di sintomi evidenti, o per monitorare patologie già note, sottoporsi a check-up mirati con la giusta frequenza, anche “da sani”, è il modo migliore per conoscere sé stessi e il proprio organismo, traendo utili indicazioni per adottare uno stile di vita sano e appropriato al proprio quadro clinico e alla propria età.

Prevenzione grazie a CerbaHealthCare Italia

Promuovere stili di vita all’insegna della salute e del benessere e incentivare la prevenzione, rendendola sempre più completa e accessibile, è la missione di CerbaHealthCare Italia, gruppo dedicato alle analisi cliniche di laboratorio e alla diagnostica ambulatoriale presente in 16 regioni italiane.

CerbaHealthCare ha appena rinnovato la offerta con la nuova linea di prevenzione “Lab Check-up”, che aggiunge ai consueti pacchetti di esami (base, cardiovascolare, tiroide, uomo e donna under e over 40) alcune novità: il Genium test prenatale, Bio Balance per l’analisi del microbioma, Stress Detector, Allergy Detector per 300 allergeni, uno screening autocomponibile per le Malattie Sessualmente Trasmissibili e gli screening per le intolleranze alimentari (Celiachia Duo Test e test 108 alimenti). Tutti questi test sono disponibili nei centri CerbaHealthCare, cresciuta nel territorio fino a contare ben 20 sedi a Milano e 18 nei comuni della Città Metropolitana (Abbiategrasso, Arese, Cernusco sul Naviglio, Cinisello Balsamo, due a Cologno Monzese, Corsico, Cusano Milanino, Lainate, Locate Triulzi, Melegnano, Opera, Pioltello, due a Rozzano, San Giuliano, Trezzano sul Naviglio, Vanzago).

«Queste novità rendono la nostra gamma di check-up fra le più complete a livello nazionale - spiega Laura Daturi, Amministratore Delegato Lombardia di CerbaHealthCare Italia -. Questi pacchetti non solo sono uno strumento fondamentale nella prevenzione e diagnosi precoce delle principali e più diffuse patologie, ma permettono anche di cominciare, a qualsiasi età, un vero e proprio percorso di salute: solo conoscendoci e monitorandoci, infatti, possiamo impostare un adeguato stile di vita. Gli specialisti di CerbaHealthCare sono inoltre sempre a disposizione per orientare e consigliare i pazienti in ogni loro esigenza in fatto di salute, dalla diagnosi, al trattamento, fino al follow-up».

Genium test prenatale

Genium test prenatale è un test non invasivo (NIPT), che fornisce una risposta sulla presenza di anomalie genetiche del feto. L’analisi viene eseguita mediante tecnologia Illumina con il test certificato CE-IVDR. Analizzando i frammenti di DNA del feto presenti nel sangue materno, il test permette di individuare quali siano i soggetti a rischio per le anomalie cromosomiche più comuni. Si esegue con un nomale prelievo di sangue materno a partire dalla decima settimana compiuta. Può essere eseguito da tutte le donne in attesa in quanto permette di evitare i rischi legati a esami diagnostici invasivi: è indicato nel caso di gravidanze singole, gemellari, in donne di qualsiasi età e categoria di rischio. Il team di specialisti in genetica di CerbaHealthCare garantisce al medico e alla paziente un servizio di consulenza online pre- e post-test.

Bio Balance e Stress Detector

Bio Balance, per l’analisi del Microbioma, e Stress Detector, studiati per misurare il livello di alcuni ormoni nella saliva, sono volti a identificare disfunzioni che possono essere risolte intervenendo in modo opportuno su alimentazione, riposo o attività sportiva. Il referto del Bio Balance è corredato di tutte le modifiche alimentari consigliate compreso l’utilizzo di probiotici e prebiotici per ripristinare il corretto funzionamento del microbiota (eubiosi).

Allergy Detector

Allergy Detector è un test omnicomprensivo di ultima generazione che consente di identificare 300 potenziali allergeni, sia inalanti che alimenti. Da un semplice e rapido prelievo di sangue consente di misurare simultaneamente in un’unica seduta IgE totali e IgE specifiche dirette contro 300 allergeni: 117 estratti allergenici e 183 estratti allergeni molecolari.

Screening Malattie Sessualmente Trasmissibili

Lo Screening autocomponibile Malattie Sessualmente Trasmissibili è studiato per la diagnosi delle infezioni strettamente correlate alla trasmissione sessuale, con un ridotto periodo finestra (tempo che intercorre tra l’avvenuto contagio e la positività al test). Con questo pacchetto CerbaHealthCare dà la possibilità di selezionare gli esami di interesse all’interno della lista delle infezioni potenzialmente contraibili, qualora si desiderasse verificare soltanto una o più infezioni (es. l’infezione di cui è positivo il partner).

Celiachia Duo Test

Infine, Celiachia Duo Test è stato sviluppato per individuare la predisposizione genetica alla celiachia: in caso di negatività del test, infatti, si può escludere la predisposizione alla malattia. In caso di positività, invece, si può procedere con ulteriori analisi di approfondimento (IgA totali, anti-tTGIga e IgG anti gliardinadeamidata IgA e IgG, anti-endomisio IgA e IgG). Celiachia Duo Test è indicato per chi soffre di sintomi gastrointestinali e chi ha familiarità con la malattia.

