Gli affitti di Milano sono i più cari d'Italia, ma (adesso) non stanno crescendo molto

Abitare a Milano costa caro. E questa non è una novità. La vera notizia è che il mercato degli affitti sembra essersi raffreddato. Rispetto a tre mesi fa i prezzi sono cresciuti dell'1,5%, decisamente meno rispetto al 2,9% di Roma e al 2,5% di Napoli. È quanto emerge dall'ultimo report di Idealista.

Secondo il portale immobiliare negli ultimi tre mesi i canoni di locazione in Italia hanno registrato un incremento del 10,1% nel secondo trimestre del 2023. Tra i principali mercati, le variazioni più marcate si registrano a Bari (9,5%), Palermo (6,2%), Torino (6,1%) fino al 5,6% di Bologna. Molti capoluoghi registrano una volatilità piuttosto marcata soprattutto dove l’affitto breve per turismo o per lavoro comprime particolarmente l’offerta e determina aumenti a doppia cifra come a Savona (17,7%), La Spezia (13,3%) e Padova (12,3%). Dall’altro lato, le diminuzioni maggiori si sono registrate a Campobasso (-17,8%), Udine (-12,2%) e Lecce (-11,3%).

Milano è la città più costosa per affittare una casa, con 22,1 euro/m2, seguita da Firenze (18,8 euro/m2) e Bologna (18 euro/m2). Venezia è al quarto posto (17,6 euro/m2), Roma al quinto (14,5 euro/m2), Napoli (12,3 euro/m2) all’ottavo. Nella parte inferiore del ranking troviamo Caltanissetta (4,8 euro/m2), Reggio Calabria (5 euro/m2) e Agrigento (5,5 euro/m2).

"Nell’ultimo periodo, con l'aumento dei tassi ipotecari l'affitto è divenuto l’unica strada percorribile per le famiglie che hanno perso potere d’acquisto per accedere alla casa di proprietà in un contesto di inflazione elevata - Vincenzo De Tommaso, responsabile dell’ufficio studi di Idealista-. Questo ha aggravato la situazione di tensione su un mercato che già presentava un’offerta insufficiente a soddisfare i bisogni la domanda di locazione degli italiani, producendo la fiammata dei prezzi nel corso dei mesi primaverile. In questo quadro è improbabile che la pressione al rialzo sugli affitti si riduca presto".