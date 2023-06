Prezzi alle stelle, l'arena per le Olimpiadi costerà il 50% in più del previsto

Dovrebbe costare il 40-50% in più rispetto alle stime iniziali l'arena di Santa Giulia, struttura destinata a ospitare le gare di hockey maschile dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina. Non solo, nonostante gli extracosti l'edificio dovrebbe essere consegnato per fine 2025. È quanto è trapelato durante la conferenza stampa per l'avvio dei lavori per l'impianto, incontro avvenuto nella mattinata di martedì 6 giugno.

Gli extracosti, comunque, non graveranno sulle finanze pubbliche, dato che l'impianto verrà costruito da Eventim, colosso tedesco specializzato negli spettacoli live che successivamente lo gestirà. "C'è indubbiamente una componente di costi in aumento, non solo per i materiali ma anche per la manodopera - ha spiegato il ceo di Cts Eventim, Schulenberg -. Non siamo ancora in grado di fare una valutazione finale ma parliamo di un aumento dei costi nell' ordine del 40-50 per cento". In ogni caso, ha assicurato il manager "l'Empire State Building è stato progettato nel 1930 e completamento nel 1931 quindi non c'è ragione perché questo progetto non possa essere consegnato come previsto".

"La realizzazione di questo palazzetto è qualcosa di molto prestigioso per la nostra città - ha dichiarato il sindaco di Milano Giueseppe Sala - si colloca nel sud-est cittadino, un'area che troverà attraverso le Olimpiadi in momento di grande sviluppo". E in merito agli extra costi per la struttura, precisando che non toccano fondi pubblici, il sindaco ha aggiunto: "Ci siamo trovati di fronte a costi aumentati e la decisione era se andare avanti o attendere di capire meglio la situazione, ma aspettando non ci sarebbero mai arrivati" in tempo per le Olimpiadi "quindi questo impegno che è stato confermato oggi è importante".

Durante l'incontro, da parte dell'amministrazione comunale è stata confermata anche la realizzazione della metrotranvia che collegherà l'impianto sportivo al centro della città. "Il cronoprogramma per la metrotranvia che dovrà unire Santa Giulia al centro per ora è rispettato, entro la fine del 2025 - ha spiegato parlando con i giornalisti l'assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi -. Certo è una corsa contro il tempo, abbiamo tante opere però siamo in linea un po’ con tutto. Per questa opera la realizzazione è a carico degli operatori del Piano Santa Giulia a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ci sono extra costi anche lì perché in questo momento non c’è un’opera, privata o pubblica, che non lamenta questo problema. E anche su questo c’è un’interlocuzione in atto con Fondazione Milano-Cortina e con il Governo".