A Milano i prezzi delle assicurazioni auto sono aumentati del 20%

Le polizze auto a Milano sono aumentate del 20% in un anno. Nel mese di aprile una copertura Rc - il requisito minimo per poter circolare - è arrivata a costare mediamente 420 euro, in netta crescita rispetto allo stesso dato di 12 mesi fa. Un aumento significativo, ma ancora una "tariffa economica" dato che la Lombardia è la terza area d'Italia dove le assicurazioni auto costano meno, va meglio solo in Friuli-Venezia Giulia (368 euro) e in Trentino (408 euro). I dati emergono da una analisi realizzata dall'osservatorio di Facile.it; dalla società spiegano che il numero è stato calcolato attraverso l'analisi di un campione di oltre 2 milioni e 400mila preventivi effettuati in Lombardia.

"Nell’ultimo anno i premi Rc auto hanno cominciato a salire in maniera graduale, ma costante - ha spiegato Andrea Ghizzoni, managing director insurance di Facile.it -. Solamente sei mesi fa nella regione le tariffe erano più basse del 14% rispetto a quelle rilevate ad aprile 2023. A causare gli aumenti è in primo luogo il costo crescente dei sinistri dovuto da un lato all'inflazione, dall'altro a riparazioni più onerose, sia per i pezzi di ricambio che per la manodopera".

Quanto costano nelle altre province della Lombardia

Confrontando la tariffa media dell’assicurazione auto di aprile 2023 con quella rilevata 12 mesi prima, emerge come l’incremento sia stato registrato in tutte le province lombarde, seppur con valori differenti.

A segnare l’aumento più consistente sono, a pari merito, Varese e Bergamo, aree dove lo scorso mese i valori medi sono saliti del 20,6% rispetto ad aprile 2022, raggiungendo, rispettivamente, i 400,77 euro e 391,20 euro, seguite da Brescia (+20,4%, 407,60 euro) e Milano (+20,3%, 420,64 euro). Rincari inferiori alla media regionale per Monza e Brianza, che in 12 mesi ha vissuto un incremento del 18,6% (405,20 euro), Como (+18,2%, 405,54 euro), Pavia (+17,5%, 433,86 euro), Sondrio (+17,2%, 358,84 euro), Mantova (+15,7%, 392,60 euro) e Cremona (+15,6%, 401,61 euro).

Chiudono la graduatoria lombarda le province di Lodi (+12,2%, 405,37 euro) e Lecco, area che ad aprile ha registrato un rialzo delle tariffe dell’11,3%, arrivando a 353,93 euro. In valori assoluti, sempre ad aprile 2023, Pavia è risultata essere la provincia più cara della regione, Lecco la più economica.