Per una casa nuova a Milano si spendono quasi 6.500 euro al metro quadrato

Aumentano ancora i prezzi delle case a Milano: +1% nel secondo semestre del 2023, rispetto al primo semestre. Ma l'aumento è più elevato a Lodi e Monza (+2%). Ma si conferma l'allungamento dei tempi di compravendita, a causa della maggiore difficoltà di ottenere mutui e del rialzo dei tassi su questi stessi mutui.

È il frutto di una rilevazione condotta dalla commissione immobili della Camera di commercio e dai dati rilevati ed elaborati in collaborazione con l'ufficio studi di Confcommercio. Le quotazioni della città di Milano toccano la media di 6.400 euro/mq, per gli appartamenti nuovi, con una crescita di prezzi omogenea, solo leggermente più alta nel quadrante sud (con valore medio di 4.712 euro/mq, sempre per il nuovo). La crescita, come si diceva, è più elevata a Monza e Lodi, gli altri due capoluoghi rilevati. A Monza, in particolare, il nuovo 'vale' in media 3.228 euro/mq, ma cresce di più in zona est (+4%).

"Il mercato - commenta Marco Zanardi, vice presidente della commissione immobili della Camera di commercio - sta vivendo un momento di riflessione, con i portali ricchi di offerte di immobili in vendita che al momento non trovano adeguata risposta nei compratori. I proprietari ragionano con i valori del 2022 e gli acquirenti con quelli del 2024, tendenzialmente previsti in ribasso. Siamo convinti che la diminuzione dei tassi, prevista per la seconda metà del 2024, porterà a una ripresa di acquisti e investimenti".

Infine uno sguardo sui negozi, che soffrono ancora dei postumi del Covid, con il fallimento di numerose attività. I proprietari sono alla ricerca di conduttori referenziati che possono fornire le opportune garanzie per sostenere i canoni che comunque hanno visto ancora aumenti nelle vie di maggior interesse commerciale. Gli unici esercizi che funzionano bene sono quelli dedicati al food, in continua apertura con richieste di superficie fra i 70 e i 100 mq nelle vie di passaggio.