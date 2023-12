Le case di Milano sono le più care d'Italia (e crescono i prezzi anche nell'hinterland)

Sfiorano i 5mila euro al metro quadrato i prezzi delle abitazioni nella città di Milano. 4.985 euro/mq, per la precisione. Un record dal 2012. È la stima fornita dal portale immobiliare Idealista a fine 2023, con i dati delle singole zone della città e anche di altre località lombarde. Naturalmente si tratta di una media (per gli statistici: si utilizza il valore mediano, non medio, per evitare distorsioni agli estremi).

L'aumento, nel corso del 2023, si è attestato sul +1,7%, ponendo il capoluogo lombardo ben al di sotto della crescita calcolata in altri capoluoghi di provincia: Bergamo (+9,4%), ma anche Mantova (+7,6%), Cremona, Brescia, Monza e Varse crescono più di Milano. Diminuiscono invece i prezzi a Lecco, Lodi, Como e Pavia. Ma attenzione, perché sempre nella città di Milano i prezzi, nell'ultimo trimestre, sono aumentati solo dello 0,3%.

Nella città metropolitana milanese, invece, nel corso del 2023 i prezzi sono aumentati del 6%, segno che molti cercano casa fuori dai confini cittadini. La crescita è maggiore in provincia che nel capoluogo quasi ovunque in Lombardia, tanto che soltanto nella provincia di Pavia, mediamente, i prezzi sono calati (di pochissimo) rispetto al 2022.

Le zone di Milano: giù i prezzi solo a San Siro

I prezzi, nel 2023, sono aumentati in 17 su 18 'distretti' cittadini milanesi presi in considerazione: tutti tranne San Siro-Trenno-Figino, con un calo dell'1,8%. I rialzi più significativi sono a Vigentino-Ripamonti (+7,7%), Navigli-Bocconi (+7,2%), Baggio (+6,9%), Corvetto-Rogoredo (+5,8%). Sotto la media milanese (che, ricordiamo, è di +1,7%) troviamo Porta Vittoria, Cermenate-Missaglia e appunto (in calo) San Siro-Trenno-Figino.

Il centro storico supera quota 10mila euro/mq (10.110 per l'esattezza). Seguono Garibaldi-Venezia (7.099 euro/mq), Navigli-Bocconi (6.848 euro/mq), Fiera-De Angeli (6.783 euro/mq) e Porta Vittoria (6.408 euro/mq). Il quartiere con prezzi più bassi è Baggio (2.841 euro/mq), poi Vialba-Gallaratese (2.893 euro/mq).

La città metropolitana di Milano: picchi e ribassi

In città metropolitana (aumento medio del 6%), i prezzi sono aumentati in 83 comuni su 106. Tra questi, i picchi si sono registrati a Pregnana Milanese (+19,6%), Cerro al Lambro (+17,3%), Zibido San Giacomo (+14,8%) e Assago (+13,6%). I ribassi più elevati, invece, si sono verificati a Truccazzano (-10,6%), Robecchetto con Induno (-10,5%) e Marcallo con Casone (-7,7%). Il comune più costoso della città metropolitana è Assago (3.877 euro/mq), poi Segrate (3.232 euro/mq) e Cernusco sul Naviglio (3.180 euro/mq). Il comune più conveniente è Turbigo (poco più di mille euro/mq). La media della città metropolitana (che risente, ovviamente, del capoluogo) è di 3.393 euro/mq.

Gli altri capoluoghi lombardi

Milano è il capoluogo lombardo più caro, mentre il più economico è Cremona (1.288 euro/mq). La classifica vede Monza al secondo posto con 2.779 euro/mq), poi Bergamo, Como e Pavia. In termini di crescita, come si è già detto, 'vince' Bergamo (+9,4%), poi Mantova, Cremona, Brescia e Monza.

La situazione in Italia

La situazione nazionale, sempre secondo il report di Idealista, vede i prezzi delle abitazioni in salita nel 67% dei capoluoghi italiani (e nel 71% delle province). Il prezzo medio al metro quadrato in Italia è salito dell'1,7%, e ora si attesta a 1.840 euro. A Roma si è verificato un calo limitato allo 0,3% (3.017 euro/mq), ma il rapporto sottolinea che, rispetto al 2012, nella capitale i prezzi sono diminuiti del 29,1%. In quanto alla terza città italiana, Napoli, l'aumento dei valori immobiliari nel 2023 è stato dell'11,8% (2.750 euro/mq). Tra i capoluoghi, le crescite più accentuate si sono registrate a Oristano (+12,3%), Napoli (+11,8) e Barletta (+11,2%): poi Biella, Imperia, Padova e Bergamo. Mentre i cali maggiori si sono verificati a Vercelli (-5,8%), Trapani, Enna, Ragusa, Crotone e Udine.

Milano, come si diceva, è il capoluogo più caro d'Italia con 4.985 euro/mq. In seconda posizione Bolzano (4.518 euro/mq), poi Venezia (4.423 euro/mq) e Firenze (4.023 euro/mq). Il capoluogo più economico è Caltanissetta (735 euro/mq).