A Milano si vendono meno case (e i milanesi scappano nell'hinterland)

I prezzi delle case a Milano continuano ad aumentare, ma le compravendite sono sempre meno. Non solo, sempre più milanesi si stanno trasferendo nell'hinterland. È quanto emerge da un report della Federazione Italiana Mediatori Agenti Affari (FIMAA) diramato nella giornata di martedì 8 agosto. Non

La contrazione delle compravendite è un fenomeno acclarato. I primi effetti sono stati registrati "già a partire dall'ultimo quadrimestre del 2022 - ha spiegato Marco Zanardi, consigliere FIMAA Milano con delega all'Ufficio Studi. La motivazione principale rimane quella legata alla parallela diminuzione dei volumi erogati dalle banche a fronte di mutui".

Nei prezzi, prosegue Zanardi, "non si registrano ancora diminuzioni: in alcuni casi si assiste invece ad un aumento in media tra il 3% e il 5%, in particolare nelle zone coperte da nuove fermate della metropolitana. Anche i comparti legati alle attività del terziario (uffici, negozi, ecc.) registrano lievi aumenti di prezzo".

Nel frattempo è iniziata una sorta di migrazione verso l'hinterland dove, grazie a questo fenomeno, i prezzi stanno iniziando a salire. Un affaire alimentato da due aspetti: prezzi più convenienti e strutture decisamente più nuove. "I prezzi inferiori e la disponibilità di nuove abitazioni hanno interessato soprattutto acquirenti giovani, che hanno scelto i comuni meglio serviti dalla metropolitana e dalla ferrovia", ha spiegato Flavio Bassanini, vicepresidente vicario FIMAA e Coordinatore rilevatori della città metropolitana di Milano. "Ha inoltre influito - prosegue - il mancato rientro a tempo pieno negli uffici, facendo apprezzare abitazioni di metratura comoda, con spazi aperti come terrazzi e giardini." L’aumento medio dei prezzi delle nuove costruzioni in alcuni comuni di rilievo della Città Metropolitana oscilla tra il +2% di Magenta, al +3% di Bresso, al +3,5% di Buccinasco, al +4% di Melzo, al 4,5% di Rho e al +5% di San Donato Milanese.

I prezzi nei primi mesi dell'anno "hanno subito un rialzo - ha puntualizzato Bassanini - ed anche gli scambi hanno raggiunto cifre soddisfacenti. Ma verso la fine del semestre, "il mercato ha registrato una frenata a seguito dell'aumento repentino dei tassi d'interesse dei mutui, sommato all'attuale indice d'inflazione".