Troppo care. Inarrivabili. Letteralmente. Una famiglia milanese media non può comprare casa nel 40% dei quartieri della città. È quanto emerge dalla mappa elaborata da Tortuga think-tank (centro studi composto da studenti e ricercatori del mondo dell'economia e delle scienze sociali) che ha creato l'indice Hai (Housing Affordability Index); un indice calcolato come il rapporto tra la rata annuale media di un mutuo per l’acquisto di un’abitazione nella zona in analisi e il reddito familiare annuale medio a livello comunale.

Un’area è definita accessibile se ha un valore dell’indice non superiore a 0,3. Ciò significa che non più del 30 per cento del reddito (medio comunale) è investito nel mutuo della casa (media nell’area). "La scelta di utilizzare il reddito medio a livello comunale, invece di quello della specifica area statistica interna alla città, si basa sull’assunzione che un nucleo possa muoversi liberamente all’interno della zona metropolitana", precisano dal think-tank.

A Milano la situazione è critica: tutte le zone statistiche nella circonvallazione interna hanno un indice superiore a 0,6 (almeno il 60 per cento del reddito medio familiare è assorbito dalle rate del mutuo). Nella classifica tra le grandi città italiane Milano se la cava abbastanza bene, anche perché nella capitale morale d'Italia gli stipendi sono leggermente più alti. Tenendo a mente le differenti definizioni di area urbana adottate dalle amministrazioni locali, a Roma il 43 per cento dei Nil supera la soglia critica di 0,3, a Napoli il 60 per cento e a Bologna il 47 per cento. "Napoli sembra essere la grande città con la maggiore incidenza del costo del mutuo sul reddito famigliare medio - spiegano i ricercatori - . Infatti, il 30 per cento delle aree statistiche napoletane ha un valore dell’indice superiore a 0,4, soglia che indica elevata inaccessibilità. A Milano e Roma, la stessa circostanza riguarda circa il 24 per cento delle aree statistiche, mentre a Bologna solo il 21 per cento".

"Le aree esterne appaiono più accessibili, ma è bene tenere a mente le limitazioni della nostra analisi - continuano i ricercatori del Tortuga -. Sarebbe importante studiare quanti nuclei a basso reddito non possono accedere al mercato creditizio, non disponendo di sufficiente ricchezza. Inoltre, vanno considerati i trasporti pubblici e la viabilità interna alle città metropolitane, poiché alcune zone analizzate potrebbero essere troppo periferiche e mal collegate. A Milano e a Bologna, le zone economicamente accessibili sono raggiungibili facilmente e non distano eccessivamente dal centro, mentre non si può dire lo stesso di Roma e Napoli. A Milano, grazie al trasporto pubblico, zone accessibili alla classe media come viale Tibaldi, Loreto, Scalo di Porta Romana e viale Umbria sono ben collegate con il centro cittadino. La grande estensione di Roma, insieme all’inefficienza del trasporto pubblico, allunga invece le distanze in termini temporali".