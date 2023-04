I (pochi) quartieri di Milano dove i trilocali costano meno di 300mila euro

Le zone di Milano in cui i trilocali costano meno di 300mila euro si contano sulle dita di una mano. Letteralmente. Il taglio più richiesto dalle giovani famiglie (e più ambito dai 30enni) costa caro, mediamente il 60% in più dei bilocali. Gli appartamenti più economici - con un prezzo inferiore ai 300mila euro - si trovano solo in quattro zone della città: Baggio, Bisceglie, Olmi; Forlanini, Parco Monluè-Ponte Lambro; Comasina, Quarto Oggiaro e Gallaratese, QT8, Trenno. Anche qui non vengono regalati, dato che il prezzo medio varia dai 250mila ai 284mila. Nel resto della città i prezzi medi vanno da 330mila euro della periferia sud, fino a cifre a sei zeri del pieno centro storico. È il quadro che esce da una ricerca di Casa.it.

Se si dispone di un budget tra i 300 e i 400mila euro si potrebbe comprare un trilocale nelle zone Macconago, Quintosole; Adriano, Crescenzago, Parco Lambro-Cimiano; Bicocca, Niguarda-Cà Granda, Parco Nord; Corso Lodi, Corvetto, Rogoredo; Affori, Bovisa; Lambrate; Figino, Quinto Romano; Gorla, Greco, Precotto; Cascina Merlata, Cimitero Maggiore, Viale Certosa e Barona, Famagosta, San Cristoforo dove i prezzi medi rientrano tra 330 e 395mila euro.

Con un investimento da tra i 400 e i 500mila euro si può comprare un trilocale nelle zone Abbiategrasso, Chiesa Rossa, Gratosoglio-Ticinello; Ripamonti, Vigentino; San Siro; Bande Nere, Inganni, Lorenteggio; Dergano-Maciachini, Farini, Maggiolina-Zara; Loreto-Nolo e Porta Vittoria, Molise dove i prezzi medi vanno da 407.000€ a 498.000€. Se si ha a disposizione un budget tra i 500 e i 600mila euro si può acquistare un trilocale nella zona Città Studi, Susa, Corsica dove il prezzo medio è di 540mila.

Più il budget si alza più (ovviamente) ci si avvicina al centro storico. Potendo investire 6-700mila euro si può acquistare un trilocale nelle zone Centrale, Repubblica; Cenisio, Sarpi; Solari-Tortona, Washington; Ticinese; CityLife, Fiera, Lotto, Portello; Navigli, Porta Genova; Garibaldi, Isola e Buenos Aires, Porta Venezia dove i prezzi medi vanno da 618mila a 693mila euro.

Con un investimento fino a 900mila euro si può acquistare un trilocale in Corso Magenta, mentre all'ombra della Madonnina (Centro, Duomo, Brera) la richiesta media per un appartamento con due camere da letto è di circa 968mila euro.