A Milano "conviene" comprare casa invece di prenderla in affitto

I residenti nella città di Milano impiegano il 40,7%, in media, del reddito familiare per acquistare un'abitazione (terzo posto nazionale). Va un po' meglio a livello provinciale, mentre lo sforzo finanziario familiare è più alto se si considera un appartamento in locazione, arrivando a superare il 43% nel capoluogo e il 46% nella città metropolitana. Lo si evince da uno studio del portale Idealista relativo allo sforzo finanziario che le famiglie devono sostenere, nelle città italiane, per acquistare o prendere in locazione un appartamento.

Rapportando prezzi delle case e redditi, lo studio "certifica" che Milano, per quanto riguarda l'acquisto di abitazioni, è al terzo posto nazionale in quanto a sforzo finanziario (con il 40,7% di reddito da destinare all'acquisto di casa), preceduta da Venezia (dove le famiglie in media impiegano il 42,9% del loro reddito) e Bolzano (42,7%), davanti a Rimini, Napoli, Firenze e Roma. La media nazionale è del 21,1%, cresciuta rispetto al 17,3% di dicembre 2022. Per la cronaca, con il 6,3%, il capoluogo "meno impattante" è Biella.

La classifica cambia un po' se si considerano le province anziché soltanto le città capoluogo. In questo caso, Milano richiede il 30% del reddito familiare per l'acquisto di un'abitazione, ed è staccata dalle primissime posizioni, appannaggio di Bolzano, Rimini, Savona e Imperia. Chiude, anche per le province, Biella.

Locazioni

Per la locazione, la media nazionale è più alta (25,8%) ed è anch'essa cresciuta negli ultimi 12 mesi. Milano è stavolta in seconda posizione (43,1%), praticamente a pari merito con Firenze (prima con il 43,3%) e Massa-Carrara (terza con il 43%). In questo caso i capoluoghi meno onerosi sono Enna e Vibo Valentia, poco sotto il 12%. A livello provinciale, invece, Milano è in testa con il 46,8% di reddito familiare da destinare alla locazione, davanti a Bolzano, Lucca e Ravenna. In questo caso, torna a essere Biella la provincia che richiede meno sforzo finanziario in Italia.